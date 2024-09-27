航運股大漲「投資人要衝嗎？」　理財專家解答：注意折溢價風險

▲貿易「運量」將達到高峰，供不應求將可望持續提升全球航運股前景。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

近期市場話題除了AI題材，航運股大漲再度受到投資人熱議，包括「貨櫃三雄」連日亮起紅盤，以及全台首檔「航運ETF」野村全球航運龍頭息收（00960）也出現漲勢表現，市場關注航運題材再度乘風破浪，期盼後市更具價值空間。

全球股市自7月11日修正以來，航運股表現強勢，近期因中東地緣政治紛擾，加上美國有選舉因素，美國國際碼頭工人協會（ILA）為爭取加薪機會在總統大選前罷工、恐衝擊美東航線，此外，紅海危機、氣候造成船隻繞行、塞港及缺櫃，也再度引發運價大漲的預期心理，激發航運股後市漲勢表現。

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值得留意的是，在全球貿易運輸中，約9成海運公司是扮演世界運輸經濟大動脈的重要角色。根據彭博統計，歷年第四季是航運大旺季，包括年底購物旺季拉貨潮助長貨櫃業者、歐美秋冬對南半球糧食推升散裝運輸需求，當前更有美中新一輪關稅、中東地緣政治緊張等影響，乃至於北半球秋冬取暖用油需求帶動油輪運輸。

市場預料，貿易「運量」將達到高峰，供不應求將可望持續提升全球航運股前景，對於想參與但又怕追高的投資人，除了拉回買進之外，還有什麼較佳的投資方式？

野村投信投資策略部副總經理但漢遠表示，景氣循環連動大的投資標的，像是AI科技、航運股，投資機會與爆發力驚人，但伴隨的波動度往往也不小，因此，對於風險承受度不高、或是平時沒時間盯盤的投資人而言，「定期定額」會是一個相當適合的參與方式。

但漢遠進一步解釋，若遇到市況大幅震盪時，定期定額將有助於持續累積單位數、並達到類似自動逢低加碼的概念，當市場再度回歸基本面，可望受惠全球經濟與貿易長期向上成長、進而挹注航運公司營收與獲利的果實。

▲近期市場話題除了AI題材，航運股大漲再度受到投資人熱議。（圖／ETtoday資料照）

除了第四季為航運旺季之外，就目前階段而言，國際上也有許多消息面助攻，推升航運股利多，而就台灣方面，「貨櫃三雄」近期營收獲利成長也可看出端倪，進而支撐航運股走勢，貿易「運量」達到高峰，供不應求將可望持續提升全球航運股前景，尤其航運龍頭獲利潛力、支撐運價力道皆足夠。

不過，野村投信也提醒投資人留意折溢價幅度，勿過度追價，尤其單一產業股票波動大，包含市場風險、集中度風險、流動性風險、折溢價風險、追蹤誤差風險、終止上市風險等，都需謹慎留意，並隨時掌握商品重大公告及市場變化。

就台股ETF而言，如果交易市價高於淨值為溢價，低於淨值則為折價，根據效率市場調節機制，ETF具有「市價會朝向淨值靠攏」的特性，因此，溢價買進代表買貴，建議投資人不要一窩蜂搶進，以防可能有被套牢的風險。