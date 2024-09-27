找工作找到心累　她嘆年底職缺少！老鳥揭「1期間屎缺多」

▲原PO感嘆找工作難。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

對於剛投遞履歷的求職者來說，最怕的無非是一直沒消息，只能苦等，有網友表示，9月開始找工作面試，發現工作能越來越少了，而且越接近年底的時間狀況越明顯，「是錯覺嗎？還是年底真的缺越少？」貼文曝光，網友點頭喊正常，因為大家都想領年終。

有網友在Dcard發文，「這幾個月工作是不是不好找」，這個月開始面試求職，卻發現工作機會似乎越來越少，懷疑是否只是自己的錯覺，或者是年底真的職缺越來越少？「有人知道年後上班的工作什麼時候會開缺嗎？想問大家都是待業找？還是在職找呢？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，有網友認為這是正常現象，「正常，因為都在等年終…不過還是要每天刷職缺，有的缺在年前就會釋出，例如年後上班的缺，好的缺早在年前要先卡位了，年後就只能撿剩的缺了，年後雷缺大風吹」、「6、7、8、9畢業季已經四個月了，10月的確開始難找」。

還有人指出，這時間高機率是屎缺，「現在這個時間釋出的職缺需要擔心吧，要嘛本來就沒年終，一走了之，無牽無掛，要嘛工作爛到連年終都等不了，只能塊陶（快逃）」、「10-12月都很難找，而且高機率屎缺，1-2月的話先去面試，年後入職」、「通常年底都是屎缺，但是也要看運氣跟緣份」、「這個時間的缺要看是擴編產生的，還是鬼到員工連年終都不能提早跑」。

不少在找工作的人也很有感，「去年也是9月多開始找工作…超難找的，一直到今年過年後才找到，也是有一些面試機會，但都沒下文」、「工作難找+1，大家可能都在撐年終」、「同感！年底真的很多屎缺」、「很有感，每分每秒都在刷104、111、社團」、「真的，不滿意現在找的新工作，想找別的又沒有好的，很煩惱」。