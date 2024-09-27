景氣熱絡紅燈回來了　8月景氣燈號加4分

▲國發會。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

國發會今（27）日公布8月景氣概況，8月景氣對策信號綜合判斷分數為39分，月增4分，燈號轉為景氣熱絡紅燈；9項構成項目中，海關出口值由綠燈轉呈紅燈，分數增加2分；工業生產指數、工業及服務業加班工時均由黃紅燈轉呈紅燈，分數各增加1分；其餘6項燈號維持不變。

國發會表示，受惠於AI應用需求熱絡，以及國際品牌新機備貨效應挹注，致海關出口值、工業生產指數、工業及服務業加班工時轉為紅燈；領先及同時指標續呈上升，顯示國內景氣持續成長。

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國發會指出，8月領先指標不含趨勢指數為104.09，月增0.43％，7個構成項目去除長期趨勢後，3項較上月回升、4項下滑；8月同時指標不含趨勢指數為106.47，月增1.23％，7個構成項目去除長期趨勢後，皆較上月成長。

展望未來，國發會表示，AI、高效能運算等新興科技應用持續擴展，加上消費性電子新品上市帶動相關供應鏈出貨，將有助維繫出口動能；投資方面，因應AI等商機發展，國內半導體廠商積極布局先進製程與高階封測產能，資通訊等產業亦回台擴產，加上國際大廠相繼來台設立研發或資料中心，以及企業賡續投入低碳轉型及自動化設備，均可望推升投資動能。

國發會指出，消費方面，隨國內景氣成長，有助帶動人力需求增加及企業調薪，加以政府推動各項減輕民眾負擔措施，消費動能可望延續。惟美國大選、中東局勢等地緣政治情勢演變，以及主要國家貿易摩擦加溫等不確定因素，仍須密切關注。