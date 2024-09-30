快訊／工業用電平均調漲12.5％　民生電價凍漲

▲台電調漲電價，產業用戶平均調漲12.5％。（圖／記者劉亮亨攝）

記者廖婕妤／台北報導

經濟部今（30）日下午召開電價費率審議會，決定未來半年電價調漲幅度，確認產業用戶平均調漲12.5％，每度會從3.81元提升為4.29元；產值衰退用戶調漲幅度減半或凍漲，民生用戶則全數凍漲，新電價於10／16起實施，預計可挹注台電今年營收150億元、並對今年CPI間接影響0.03個百分點。

經濟部說明，因台電目前電價仍未足額反映成本，審議會綜合考量照顧民生及穩定物價，決議本次住宅、小商店（約1452萬戶，占95.2％）累進電價各級距不調整，未調足部分由政府編列預算撥補；民生內需產業，食品產業含加工及零售、攤販集中市場、量販店、超商及超市凍漲；農漁、學校（幼兒園至大學）及社福團體漲幅部分由目的事業主管機關循年度預算程序編列支應。

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經濟部指出，另為合理反映成本並兼顧產業競爭力，審議會決議，工業用電方面，用電量高的大型產業最多調漲14％，但產業用電衰退、產值銷售額有衰退的，有些減半調幅為7％、有些則是凍漲，算下來平均產業用電調幅為12.5％，每度會從3.81元提升為4.29元。

經濟部解釋，產業電價調幅可再分類考量，務實反映產業復甦情形，前述建議在審議會充分討論後，決議民生內需產業不調整，產業以用電衰退5％以上，且產值、銷售額衰退15％以上者凍漲，用電衰退5％以上且產值、銷售額衰退未達15％者，及用電衰退未達5％且產值、銷售額衰退15％以上者，減半調幅為7％，以緩和電價調整對產業影響。

經濟部表示，目前台電每賣1度電就虧損0.4元，須逐步透過電價合理反映，以使台電持續開發建設及穩定供電。在合理反映成本前提下，這次調價有2大原則，ㄧ為照顧民生及穩定物價，二為兼顧產業競爭力，審議會在充分討論下，決議民生用電不調整。

經濟部也說，依照審議會共識決，調整後電價將從夏月電價結束後、也就是10月16日開始實施。