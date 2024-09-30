電價漲「挹注台電今年營收150億」　爭取千億補民生凍漲虧損

▲這次漲電價挹注台電今年營收150億元。（圖／記者劉亮亨攝）



記者廖婕妤／台北報導

經濟部今（30）日下午召開電價費率審議會，確認未來半年民生用戶凍漲，產業用戶最高漲14％、平均則調漲12.5％，預計可挹注台電今年營收150億元，不過，由於民生用電凍漲，因此還是有虧損800、900億元，將持續向立院爭取千億補貼，來彌補虧損。

經濟部說明，這次討論認為產業不應該齊頭式調漲，要考慮個別產業有景氣榮景問題，本來只是考慮到用電情況，後來加入個別產業產值影響，加進去後把產值衰退的降漲或凍漲。

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因此，工業用電方面，用電量高的大型產業最多調漲14％，但產業用電衰退、產值銷售額有衰退的，有些減半調幅為7％、有些則是凍漲，算下來平均產業用電調幅為12.5％，每度會從3.81元提升為4.29元。

經濟部表示，2022年到2024年期間，產業電價造成台電的虧損約4000多億元，因此調漲工業用電來反映成本，這次仍針對用電大戶最多調漲14％，另外像是汽車、自行車等運輸產業，去年到現在產值都在衰退，應該是屬於漲幅一半或凍漲，但細部行業則仍要由台電再確認。

另民生用電方面，經濟部指出，過去3年期間，造成台電累虧2300多億元，等於平均1年有800億元虧損，且這次還是凍漲，電價還是2.77元，但成本3.9元，中間差額還是需要政府挹注，希望立法院可以挹注、支援台電的財務，因此還是會持續爭取千億元補貼，彌補民生凍漲這塊的虧損。