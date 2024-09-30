電價「最高漲14％」波及行業一次看　影響今年CPI 0.03個百分點

▲台灣電力公司。（圖／記者林敬旻攝）



記者廖婕妤／台北報導

經濟部電價費率審議會今（30）日拍板，未來半年民生電價凍漲、產業用戶平均調漲12.5％，但其中半導體、光學儀器及設備製造業、建築工程業等最高調漲14％，新電價10／16起實施，預計對今年CPI間接影響0.03個百分點。

台電表示，本次工業用電最高調漲14％，適用行業有半導體、其他電子零組件、光學儀器及設備、人造纖維、其他金屬製品、照明設備及配備等製造業；以及建築工程業、倉儲業、短期住宿業、建材批發業、國防事務、砂石採取及其他礦業、用水供應業、其他運輸輔助業等14個行業別。

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用電衰退或產值衰退受影響，而調漲7％的有車體製造業、機車及其零件製造業、塑膠及合成橡膠原料製造業、塑膠製品製造業、汽車零件製造業、電信業、貨幣中介業、清潔服務業等8個行業別。

至於用電衰退逾5％、產值／銷售額又衰退逾15％以上者，以及內需產業則凍漲，包括資料儲存媒體製造業、自行車及其零件製造業、信託基金及類似金融實體、獸醫業、肉類加工及保藏業、水產加工及保藏業、蔬果加工及保藏業、動植物油脂製造業、乳品製造業、碾穀磨粉及澱粉製品製造業、動物飼品製造業、其他食品製造業、攤販集中市場、量販店、超市、超商等。

▲電價調漲受影響行業別。（圖／台電提供）



此外，台電也說明，家庭用電上漲1％，對CPI直接影響0.012個百分點；產業用電調漲1％，對CPI最大間接影響為0.014個百分點，合計直接及間接影響後，總影響為0.026個百分點。

台電指出，考量本次民生用電凍漲，對CPI無直接影響，但對全年CPI間接影響為0.151個百分點，另因電價僅調整2.5個月（10/16~12/31），因此電價調整對今年影響數為0.03個百分點。

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