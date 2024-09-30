民生用電凍漲　許舒博喊話「店家不要拉高物價釀通膨」

▲商總理事長許舒博。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

經濟部電價費率審議會今（30）日拍板，未來半年民生電價凍漲、產業用戶最高調漲14％，對此，商總理事長許舒博會後受訪指出，民生電價已經凍漲了，呼籲店家不要把物價拉高，不要讓消費者付出更高的代價；工總理事林才翔則說，工總不反對漲價，但希望要好好思考能源配比，核電成本只需要1元，不要輕易放棄核能。

許舒博表示，這次電價主要調漲對象為外銷產業，對民生衝擊比較小，為照顧民生，食品零售、傳統超市、大型賣場、超商等相關產業都是凍漲。

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許舒博指出，這些與民生相關的產業都凍漲了，拜託店家不要調漲物價推升通膨、不要把物價拉高，不要讓消費者付出更高的代價，不然以後就不幫忙爭取凍漲。

工總理事林才翔表示，工總不反對漲價，但不希望疫情剛過、產業剛在退冰，現在最低工資也漲，碳費也在討論開徵，加上電價稍微修正但也上來，對產業來說會吃掉利潤，對產業是負擔。

林才翔指出，台灣的競爭對手、如日韓等鄰近國家都沒有放棄核電，最乾淨且價格合理，核電成本每度只需要1元，天然氣3元、綠電4元，未來台電價格越來越高，能源配比很重要，要讓台灣用有競爭力的能源、穩定的電，要好好思考，不要輕易放棄核能。

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