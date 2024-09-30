台股收跌598點　金管會4項聲明「密切注意」

快訊／工業用電平均調漲12.5％ 民生電價凍漲

經濟部今（30）日下午召開電價費率審議會，決定未來半年電價調漲幅度，確認產業用戶平均調漲12.5％，每度會從3.81元提升為4.29元；產值衰退用戶調漲幅度減半或凍漲，民生用戶則全數凍漲，新電價於10／16起實施，預計可挹注台電今年營收150億元、並對今年CPI間接影響0.03個百分點。

快訊／王燕軍上任不到1年 「業務繁忙」辭任松崗董事長

國寶集團旗下上櫃文創股松崗（6240）30日公告指出，松崗董事長王燕軍「因業務繁忙」決定辭任，將於近期召開董事會推選董事長；此外，法人董事喜旺投資在王燕軍辭任後也重新指派代表人，福座開發陵管處副總經理蕭煥仲接任，並於9月30日生效。

抱一張虧11萬元！千金股川湖殺9%「逼近跌停」 指數跌逾400點

台股30日開低走低，重挫逾400點，高價股震盪災情也讓投資人嘆息不已。除了台積電（2330）震盪甩出千金股行列之外，千金股之一的川湖（2059）盤中跌逾9%，逼近跌停，至午盤股價最多跌110元，暫報1,095元，換算下來，抱1張就現賠11萬元。

中颱山陀兒逼近 颱風假5大QA一次看

中颱「山陀兒」持續接近台灣，今日已有部分地區停班停課，中央氣象署也不斷更新最新風雨預測，未來24小時雨量部分，花東、高屏、南投等地區，都達到停班停課標準，是否放颱風假也備受關注，《ETtoday新聞雲》整理5大颱風假勞工相關權益。

快訊／114萬股民注意！0056每股配1.07元 10／16最後買進日

擁有逾114萬受益人的老牌ETF、元大高股息（0056）今（30）日公告最新季配息結果，每股配1.07元，10月16日為最後買進日。

罷工長短不明朗 萬海重摔9％、長榮陽明跌6％

美東碼頭工人預計10／1罷工，許多業者擔憂貨卡在海上，紛紛提早出貨、或是跳港因應，加上上周SCFI運價指數連6黑，目前市場運價仍混亂，無法反應實際狀況，貨櫃三雄今（30）日股價翻黑，萬海（2615）盤中重挫逾9％、差一檔就跌停，長榮（2603）、陽明（2609）跌逾6％。

電價喊漲「工業用電擬調15％」 工商協進會：不公平

未來半年電價是否調漲，將在今（30）日下午電價審議會中拍板定案，經濟部提出的版本為民生凍漲、工業用電最多漲15％，對此，工總率先喊不公平，工商協進會也說，針對用電大戶訂定較高電價調幅，不盡公允，建議給予達到一定能效標準的企業電價折扣，以激勵企業投入節能減碳。

電價今開會「大戶漲定了」！童子賢：希望台灣有穩定、高品質的電

經濟部預計於9月30日召開電價費率審議會，雖然外界預估民生用電凍漲，但產業用電調漲勢在必行，是否會影響高科技產業發展？對此，和碩（4938）董事長童子賢表示，台電多年來壓低電價，確實照顧民生，但他無法預期台電該如何調漲，只能祝福台灣的電力往穩定、高品質及經濟實惠的方向邁進。

中國信託落實節能減碳、環保永續 勇奪「台北市零碳標竿獎」特優獎

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）因應氣候變遷及生物多樣性喪失之現況，積極落實「節能減碳、環保永續」核心理念，將2050淨零排放納入永續發展藍圖，中國信託銀行推動全臺灣154家分行進行設備節能、綠電購置等措施奏效，以中信銀行大直分行代表參加臺北市政府「2024臺北市零碳標竿獎」評選，於今（30）日勇奪「工商產業乙組」特優獎，表揚中信銀行善盡環境永續責任，致力降低對環境負面衝擊的努力。

電價漲「挹注台電今年營收150億」 爭取千億補民生凍漲虧損

經濟部今（30）日下午召開電價費率審議會，確認未來半年民生用戶凍漲，產業用戶最高漲14％、平均則調漲12.5％，預計可挹注台電今年營收150億元，不過，由於民生用電凍漲，因此還是有虧損800、900億元，將持續向立院爭取千億補貼，來彌補虧損。