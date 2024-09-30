台股收跌598點　金管會4項聲明「密切注意」

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（30）日收盤重挫598點，金管會發出4項聲明，強調將會密切關注國際金融市場變化。
金管會說明如下：
一、今日股市走勢: 美股因前一交易日(113/9/27)受到近日公布的通膨數據，預期Fed將持續降息而保持樂觀，道瓊上漲0.33%，惟科技類股下跌，那指及費半指數分別下跌0.39%及1.76%，美股主要4大指數漲跌幅介於-1.76%至0.33%。今日(9/30)亞股截至台股收盤時漲跌互見，台股收盤指數22,224.54 點，下跌598.25點，跌幅2.62%，【13:30pm收盤時】成交量3,908.39 億元，外資賣超376.4億元。同時段上海漲6.87%，香港漲3.52%，新加坡漲0.33%，韓國跌1.10%，日本跌4.81%。
二、今年以來股市走勢：今年截至9/27止，台股上漲27.28%，相較香港漲幅21.03%、日本漲幅19.02%、新加坡漲幅10.28%、上海漲幅3.78%、深圳跌幅0.10%、韓國跌幅0.21%、美國道瓊漲幅12.27%。台股集中市場日均成交量約4,262.41億元，相較去年同期增加53.19%。
三、今年截至8月底本益比約21.71倍，現金殖利率達2.43% (加計股票股利為2.54%)，國內上市櫃公司截至113年8月底累計營收約27.53兆元，較去年同期增加11.93%，為歷年同期次高。
四、金管會將密切關注國際金融市場變化。
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