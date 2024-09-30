高港要求絕大多數船隻出海避風　賴著不走列黑名單且將裁罰

▲高雄港貨櫃起重機做防颱固定。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

因應「山陀兒」颱風逐漸靠近，該颱威力持續增強且行進路線對高雄港漸具威脅，該港30日上午9點32分發出各型船最晚出港避風時間，但有散雜貨船以船隻裝卸一半，半邊艙空了，船隻不具平衡性，或外海風浪大，離港死路一條等理由拒絕出港，最後有10餘艘船未出港。港公司表示，少數不適合出港船隻有允許留下，但對於耍賴不走船隻，會請航港局裁罰，並列入黑名單。

高雄船務代理公會理事長顏銘傳則認為，港口應是商船避風港，大型船舶出港避風沒問題，小型船應考慮實際情況，訂定處理標準，避免爭議，並指出高港大量港口移做遊憩，才會讓商船無處避風。港方則表示，對於國內線船隻、工作船等都允許留在港區內，但受風面大的船隻一定要出港。

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業界指出，港務公司對於颱風期間滯港船隻管理日趨嚴格，主要是近幾年發生的海損事件，經常是外籍船東棄船不管，又索賠困難，而實際上船隻只要駛離颱風暴風圈十海浬，約一個多小時航程，就可安全避風，港口主要功能是維持正常裝卸與補給，如果讓船隻為了省油躲在港區內，港方風險加大，如損壞碼頭，善後困難。

今日高雄港提出的管制措施包括：

一、「貨櫃船」不分總噸，均須於今（30）日18時前，完成出港避風。

二、「散雜貨船」、「危險、化學品船」及其餘船種之船舶不分總噸，均須於今（30）日14時前完成出港避風。

三、「滯港船」不分噸數，原則均須於今（30）日12時前，完成出港避風。

基隆與台中港今日都照常作業，蘇澳港因因面臨太平洋湧浪，早早就要求所有船隻出港避湧。管制作業於則上是預估七級暴風圈接觸到港口前4小時，停止船舶進出港作業，讓船舶有足夠時間，出港避開暴風圈。

此管制作業並應在預估七級暴風圈接觸到港口12小時以前宣布（避開深夜時間，會視狀況提早）。因各港地理位置不同，情況會有差異。

之前曾有郵輪遇颱風來不及離港，港公司最後派了8艘拖船發動引擎輪流頂著。高雄市船務公會則是要求留在港區的船隻除了要加颱風攬，好好綑綁，並須在颱風期間讓船員隨時待命，並發動引擎，達到頂浪作用。