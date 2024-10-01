無薪假人數略減　2業者減少逾300人「惟訂單不穩仍待觀察」

▲無薪假人數略減。（示意圖／記者李毓康攝）



記者廖婕妤／台北報導

勞動部今（1）日公布最新一期無薪假，實施人數共4705人，家數為302家，與上期相比減少60人、增加26家，勞動部表示，主要增減還是在製造業，有2家大型業者減少實施逾300人；花蓮地區受到0403地震影響也讓未恢復，後續持續觀察。

據資料顯示，本期實施家數最多為製造業177家，其次為批發零售業50家、住宿及餐飲業28家；實施人數最多為製造業3664人，其次是住宿餐飲業415人、批發及零售業387人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

勞動部勞動條件及就業平等司專門委員李怡萱說明，本期主要變動還是在製造業，其中，在金屬機電工業中，有1家CNC車床工具機械製造業者減少約230人，另1家汽機車零件製造業者減少約80人，都是9月底停止實施減班休息。

不過，李怡萱指出，這2家業者的訂單還是不太穩定，因此這次停止實施可能只是暫時性的，後續有可能會接續實施減班休息，會再持續觀察。

此外，製造業中的民生工業，則有1家潛水用品開發製造商增加80多人，主要也是因為訂單減少，因此通報實施減班休息；其餘批發零售、運輸倉儲等也有小幅增加，但都是小型的業者實施。

至於住宿餐飲業也有些增減，主要還是因為花蓮0403震後尚未完全復原，旅遊狀況不好，連帶影響到當地購買力，勞動部後續會持續觀察。