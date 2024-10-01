用電大戶漲14%！和碩童子賢：要鼓勵台電「物價消波塊」防波動

▲和碩董事長童子賢。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

針對電價審議會決議10月16日起平均調漲12.5%，部分用電大戶漲幅最高達14%，和碩（4938）董事長童子賢1日受訪時再次強調，台電多年來處在虧損的狀態，但台電有值得批評、也有值得鼓勵的兩個面向，更是「物價消波塊」防止通膨波動，需要給予安慰及鼓勵。

童子賢表示，台電以往壓低電價，有照顧民生消費的傾向，因為電是百功百業的基礎，也是小老百姓每天都要使用到的資源，所以台電把電價壓低有一種「物價消波塊」的作用，防止生活各種需求物價波動得太激烈。

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「這是台電曾默默替社會、也是替政府負擔物價的責任。」童子賢說，台電虧損讓人尊敬及同情，另一方面是能源結構的選擇因素，造成電的成本比較高，卻在銷售電的時候不敢拉高電價，那一定會造成虧損。

所謂的能源結構可以參考新加坡，童子賢舉例，新加坡地小，根據聯合國統計，新加坡92.6%用天然氣，所以電價在一度在新台幣6.4元以上，比起台灣的3元，貴了2.5元至3元。

童子賢指出，台灣一年用電量2,821億度，預計到2026年會到3,000億度。至於為什麼會稱台電選擇錯誤的能源選項，是因為如果台灣採用類似新加坡的發電結構，那麼一度電就會貴3元，整體負擔就會有9,000億元以上的差距，變成一個天文數字，那還不如提升如勞健保或者各方面的社會福利。

「所以我答案很清楚了，要一方面鼓勵台電，尊敬台電在物價壓低的努力貢獻，也要勉勵改善發電的能源結構，讓電力經濟實惠、有高品質、又穩定且效率。」童子賢強調，高品質的電力是不可缺少的。