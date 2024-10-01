王品聯手foodpanda獨家合作　看好外送營收雙位數成長

▲王品攜手foodpanda展開全新獨家合作。（圖／王品提供）



記者廖婕妤／台北報導

王品（2727）今（1）日宣布，與foodpanda展開全新獨家合作，旗下21個餐飲品牌、共推出380道外送餐點，即日起將透過foodpanda遍及全台的外送服務，送達消費者家中；王品看好，此次雙方合作，可帶動外送營收達雙位數成長。

根據資策會調查結果，foodpanda以73.6%的常用度，成為台灣民眾最常使用的外送平台，王品集團在全台有25個餐飲品牌、348家餐廳，品牌和營收都是台灣餐飲業的龍頭。

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王品指出，這次雙方強強聯手，即日起將有西餐、火鍋、日韓料理、燒肉及中餐等多達21個品牌、380道外送餐點於foodpanda上架，雙方更看好foodpanda透過AI技術提升配送效率，持續優化消費體驗，為王品集團數位轉型帶來進一步成長動能。

王品集團營運長李威進表示，王品不僅在餐廳內提供多樣化美食，更希望把服務的溫度傳遞到消費者家中；foodpanda擁有豐富的數據經驗與行銷資源，可協助王品更精準觸及目標客群、持續提升消費體驗。

foodpanda台灣總經理黃逸華指出，這是一項意義重大的合作，藉由餐飲和外送平台雙龍頭的強強聯手，不僅拓展foodpanda的餐飲版圖，為消費者提供更多元豐富選擇，也將助力王品將餐廳美味延伸至數百萬的家庭之中，達到雙位數成長。