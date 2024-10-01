星宇航空10／25掛牌上市　15日開始申購

▲星宇航空董事長張國煒。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

星宇航空（2646）將在10／25掛牌上市，承銷商第一金證券今也公布10／4開始投標，並預計10／15開始申購。星宇航空董事長張國煒日前也說，能走到上市這一步真的非常不容易，今年成果一定比去年倍數成長，後市看旺。

根據第一金證券公告，星宇航空將辦理初次上市競價拍賣，投標期間為10／4至10／8，開標日期為10／11，競拍底價為17.39元，競拍數量為31萬9600張，並預計10／15開始申購。

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星宇航空近期受惠上市利多股價起飛，最高來到31.85元，為3個月來新高，昨日在興櫃成交均價為30.61元，今日股價開高後翻黑，盤中最低跌1.3％至30.20元，仍力守30元關卡。

張國煒在上周業績發表會中表示，星宇航空能走到這天真的非常不容易，「一路走來荊棘在背、關關難過關關過」，去年達到損益平衡、小賺1.5億元，代表星宇航空很厲害，今年成果一定比去年倍數成長，獲利超越長榮航（2618）、華航（2610）一直都是努力的目標，還有一段路要跑。

張國煒指出，疫情期間，星宇航空也快速加碼投資基礎建設，「一家不到10年的航空公司，但是有30年、60年航空公司的基礎建設規模，國外友航同業都很驚訝。」

財務長張芝菻則提到，目前星宇累積虧損81.5億元，資本公積有36.6億元，這次配合IPO預計發行47萬張，暫定每股20元，估計可以再拿到資本公積47億元，累積下來資本公積會有83億多元，就會超過累積虧損；樂觀期待公司打消累虧後可以發放股利，最快2026年可以發放2025年的股利。