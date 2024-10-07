00949受各方資金青睞　外資、散戶都愛買！

圖、文／復華投信提供

日股前景看俏，帶動日股ETF熱潮，以復華日本龍頭(00949)最受矚目，創下日股ETF有史以來最佳募集紀錄，7月1日上市後基金規模與受益人數刷新日股ETF紀錄，成為投資日股的首選標的。

散戶、外資都愛買00949

日本擁有眾多全球領先的企業、卓越的技術創新和強大的製造業基礎，加上經濟成功擺脫通縮，越來越多企業也開始注重提高透明度與股東回報，進一步提升日股吸引力。

▲日股熱潮推動日股ETF大幅成長，今年規模和受益人數雙雙激增。（圖／復華證券提供，下同）

日股熱潮也推動日股ETF大幅成長，今年規模和受益人數雙雙激增，分別增加160億元及7萬人以上，創下歷史新高。以復華日本龍頭(00949)格外亮眼，統計至8月底，00949受益人數已達38,140人，證交所數據也顯示，自掛牌至８月底，外資已累計買超00949約1.7億元台幣，受各方資金青睞。

納入基本面分析 優選30檔大型績優股

不同於傳統市值型的日股ETF，00949所追蹤的「NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數」，融入了基本面分析，展現出超越大盤的潛力。根據指數回測結果，過去五年(2019/2/28~2024/2/29)，該指數總報酬率達到151.2%，明顯優於日經225指數的102.4%以及東證指數的88%。

00949聚焦半導體、五大商社、製造業龍頭和消費娛樂四大關鍵板塊，透過多元產業布局，有效提升投資組合的抗震能力，並捕捉不同的成長機會。成分股皆是擁有護城河優勢、且在國內外市場具備強大競爭力的日本大型龍頭企業。截至9月30日，前十大成分股如TOYOTA、SONY、日立、三菱商事、任天堂、迅銷(UNIQLO母公司)、三井物產、三菱重工業、武田藥品、佳能等企業聞名全球，且在各自產業中擁有領先地位，競爭實力強勁。

日股長線可期 已成為投資組合必要配備

隨著日本經濟回歸正軌，進入長期正向發展循環，東證指數憑藉其高度穩定性與市場成熟度，重返亞洲市值冠軍。展望未來，在日本政府實施所得倍增計畫、企業積極改善體質、國際資金湧入等利多因素支撐之下，日股投資潛力可期，已成為美股與台股之外，不可忽視的重要投資板塊。

目前00949一張不到2萬元，投資人可以低門檻一次打包日本30檔大型績優股，是輕鬆布局日股的有效工具。日股未來仍具上漲動能之下，建議投資人及早透過定期定額的方式，分批布局00949，參與日股長線成長機會。