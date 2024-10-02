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山陀兒來了全台停班　颱風假7大常見問題一次看

▲▼凱米颱風襲台 颱風假 民眾冒風雨出門採買 難擋強風。（圖／記者屠惠剛攝）

▲山陀兒颱風慢慢靠近台灣，預計全台都會受到影響。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者廖婕妤／台北報導

山陀兒來襲，全台各縣市今（2）日都停班停課，但有些店家、企業評估風雨狀況後，仍決定正常營業，也表示有勞工必須出勤上班，碰到這種情況，薪資怎麼計算？能不能拒絕去上班？《ETtoday新聞雲》整理7大常見問題，帶您一起了解。

Q1：勞工在颱風假當日，應雇主要求出勤，工資應如何發給？

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A1：天然災害發生時，對於應雇主要求而勉力出勤的勞工，雇主應本「疼惜」之心，除照給當日工資外，宜加給勞工工資，並提供交通工具、交通津貼或其他必要協助。

Q2：勞工因颱風來襲無法出勤，工資應如何發給？

A2：勞工因天然災害無法出勤，與勞基法有關「放假」目的及概念不同，亦難歸責於雇主，但是，雇主本應照扶勞工， 宜不扣發工資。

Q3：颱風來襲時，勞工在什麼情況下可以不出勤？

A3：颱風來襲時，如工作地、居住地或上班必經途中任一轄區首長，已通告停止辦公或工作所在地未通報停止辦公，但因颱風因素阻塞交通致延遲或未能出勤時，勞工可不出勤。

Q4：勞工因颱風無法出勤，或是居家工作者因受有災情致無法提供勞務，雇主可否記為曠工？可否要求請事假或補班？

A4：勞工因颱風致未出勤，或是居家工作者因受有災情致無法提供勞務，由於不可歸責於勞工，雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分。

Q5：事業單位若因營運需要，如何約定勞工出勤？

A5：颱風來襲時，事業單位因業務性質需要，需特定勞工出勤者，應由勞雇雙方於事前約定；有工會者，應徵得工會同意，無工會者，應經勞資會議同意。

Q6：企業採分流辦公，如遇颱風來襲，勞工是否提供勞務？

A6：企業實施分流，居家工作者在家中工作，並未外出，其勞務履行，如不因颱風來襲而有影響，可依原約定履行勞務，雇主並應照給工資。

Q7：颱風過後，勞工未能返回工作崗位，該如何處力？

A7：勞工如因災後交通阻塞，無法返回工作崗位，依「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」規定，雇主不得視為曠工或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分，工資宜不扣發。

 

關鍵字： 颱風停班山陀兒薪資

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