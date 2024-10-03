鮑爾式的暴力美學　Fed貨幣政策反差

▲聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）。（圖／路透）

文／徐千婷

9月18日，美國聯準會（Fed）終於啟動降息循環，一口氣下調聯邦資金利率目標2碼。降息早在意料之中，但幅度之大，讓市場既意外又不解。

聯準會激進調整利率的場景並不陌生：2022年3月至2023年7月，短短不到1年半的時間連續升息11次，創下1980年代初以來最快升息紀錄，利率共拉升了5.25個百分點，其中更有4次幅度高達3碼，因而被戲稱為「暴力升息」。

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這次降息，聯準會定調為貨幣政策態勢的「重新校準」（Recalibration），也就是把當前具有限制性的偏高利率向中性（Neutral）利率校正回歸。用白話講就是「正常化」。政策正常化不難理解，但為何一開始就啟動Turbo模式、而非漸進式先降1碼？

就實質層面而言，近2個月就業市場降溫，包括新增非農就業減少、失業率上揚、職缺數–失業人數比下降等，引發Fed擔憂。為了維持勞動市場不崩壞而大幅降息，是一種預防性、買保險的作法。加上Fed對於通膨早晚會降到2%充滿信心，底氣夠。此外，當前名目利率高出正常利率許多，讓不正常狀態早點結束也非壞事。

就心理層面而言，聯準會在2022年的升息循環中被認為誤判通膨情勢以至於太晚升息。本次會議前也有人主張7月就該降息，所以聯準會頗有想要藉一次降息2碼來矯正市場對於Fed行動太慢的批評，除了有補降的意味，也可以展現Fed保證不再延遲反應的態度。

不過，此次大碼降息有幾個風險：一，恐引發通膨死灰復燃，特別是利率下降若帶動房價上揚，將不利居住成本；二，市場可能解讀為美國經濟很糟，所以需要下猛藥；三，被認為間接承認Fed早在7月就該降息，反應過慢；第四個風險來自政治層面。在選前大舉降息可能招致批評為幫民主黨候選人助選。

至於如何判斷Fed接下來的降息節奏？點陣圖預示今年底前還會再降2碼，明年降4碼。不過點陣圖早已聊備一格，不能盡信；Fed已轉向用高頻（每月）資料作為決策依據，一切看數據，利率調整在每次的FOMC會議中才會拍板（Meeting by Meeting）。

以接下來11月6至7日FOMC會議來看，降幾碼的關鍵在於9至11月間陸續發布的就業與物價報告，如果通膨率持續下降、勞動市場未明顯轉弱，預期將以漸進方式降息。至於明年是否如點陣圖所示降息4碼？目前仍難斷言。唯一能確定的是，利率在明年底可能會降到接近中性的水準。新冠疫情前，Fed認為中性利率大約2.5%，現在可能更高些。

在美國景氣一片祥和的背景下，鮑爾扣動了降息2碼的扳機，彷彿暴力美學導演吳宇森的電影，在和平鴿漫天飛舞下，小馬哥手握雙槍搏命的視覺反差。如果美國經濟能夠因此順利軟著陸，相信歷史也會把鮑爾視為英雄。

（本文獲金融研訓院授權刊載，摘錄自《銀行家雜誌》第178期，作者徐千婷為合庫金首席經濟學家、合庫投顧董事長兼總經理）