8月製造業景氣燈號連5綠　美中降息有助產業復甦

▲8月製造業景氣燈號連5綠。（圖／路透、示意圖）

文／中央社

台經院今天公布8月製造業景氣燈號，在AI應用需求挹注下，電子零組件及資訊電子業表現相對強勁，紡織、機械等傳產出口增溫，8月分數微幅成長，燈號連5月亮出持平綠燈。台經院分析，美中兩大經濟體降息有助製造業復甦，但未來仍須觀察推升力道強度。

台經院今天公布8月製造業景氣燈號新聞稿指出，歐洲製造業採購經理人指數（PMI）較7月持平，美、日製造業PMI雖略有回升，但皆陷於衰退區間，加上中國製造業PMI出現連續第5個月下滑，顯示全球製造業前景尚未明朗回溫。

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在台灣方面，台經院表示，儘管全球製造業需求仍顯疲弱，加上國際原油價格走低，拖累需求面與售價面指標表現，但台灣受惠於國際品牌新品備貨需求增加、即將進入傳統銷售旺季，以及7月底颱風造成出貨遞延效應等因素，不僅出口創歷年單月新高，製造業生產指數年增率亦創下2022年4月以來新高，推升原物料投入面指標表現。

台經院調查，今年8月製造業景氣信號值為14.10分，較7月修正後的13.81分增加0.29分，燈號連續第5個月亮出持平綠燈。 此外，以細部產業而言，台經院表示，受惠於各國擴充半導體產能，帶動先進製程設備需求增加，出口年增率由負轉正，外銷訂單及生產指數仍呈現成長態勢，8月機械業的產業景氣燈號為連續第3個月出現代表揚升的黃紅燈。

在電子零組件業方面，台經院分析，受惠高效能運算與人工智慧應用需求強勁、消費電子新品備貨需求熱絡，出口年增率由負轉正，外銷訂單創歷年同月新高，生產指數亦維持成長，推升各項指標表現，電子零組件業的產業景氣燈號同樣為連續第3個月亮出代表揚升的黃紅燈。

至於傳統產業部分，台經院指出，紡織、機械等傳統產業出口增溫，基本金屬、石化及塑膠等製品雖受中國生產過剩及終止海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）關稅減讓影響，但來自東協、美國等接單增加，抵銷部分需求減少，個別傳統產業復甦力道雖有不同，但較以往改善。

展望未來，台經院表示，美國聯準會近日宣布降息2碼，美元指數走弱加上各國與美國利差縮小，國際資金外流，造成近期亞股及新興市場股市上漲；中國央行則宣布下調存款準備金率及7天逆回購操作利率分別0.5及0.2個百分點，近期多數外商投資銀行預期今年中國經濟成長能達到約5%的目標。

台經院表示，隨著全球兩大經濟體降息，企業資金成本壓力減輕，有助於製造業復甦，近期歐美日等製造業PMI皆介於景氣榮枯分界點附近，未來仍須觀察推升力道強度以及買氣是否能夠持續維繫。