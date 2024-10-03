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「救命的比不上賣菸」發酵 ！　經部宣布醫院電價凍漲、菸草製造業漲14%

▲▼停電,台電,台中,台電營業處,台灣電力公司,示意圖,台電工程車,台電台中區營業處。（圖／記者許權毅攝）

▲經濟部已請台電另行調整，針對菸草製造業恢復應有漲幅，醫院診所、餐食及外燴及團膳承包業等業別給予凍漲。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台電在上個月30日電價費率審議會後，醫療院電價平均調漲14%，但菸廠批發商給予電費減免7%，市場質疑救命比不上賣菸；經濟部今（3）日表示，已請台電另行調整，針對菸草製造業恢復應有漲幅，醫院診所、餐食及外燴及團膳承包業等業別給予凍漲，並考量花蓮地區旅宿業震災後仍未恢復、且又遇風災等因素，相關調整會送請審議會委員書面確認後於10月16日實施。

經濟部強調，菸草製造業（行業統計分類100）雖符合用電及產值衰退的標準，但考量國家政策與公共利益，避免引起鼓勵吸菸、違反國家衛生健康政策的疑慮，因此菸草製造業（100）擬將不予凍漲電費，比照一般產業用電用戶調漲14%，此外，食品、飲料及菸草製品批發業（454）、食品、飲料及菸草製品零售業（472）兩類用戶，也將當中專售菸草的用戶分類出來，不予凍漲，調漲14%。

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至於醫院（861）及診所(862)的部分，考量到醫療與民生物價相關性較高，也擬全部改為凍漲，經濟部說明，事實上原來的75%的診所用戶，本就使用小商家的計費方式，在本次電價調整時，已經是凍漲不受影響，至於25%(1256戶)較大型的診所，考量同一產業類型應以同一標準，此次也建議審議會，醫院診所都改為凍漲，後續則比照社福、學校、農漁用電，再行與主管機關協調後續預算編列議題。

經濟部表示，考量民生物價影響，針對餐廳、攤販等用戶，原採用小商家方式計費者本就凍漲，另有較大型的餐廳，分類在餐食業（561）及外燴及團膳承包業（562），因其與民生物價相關性較高，擬自調漲14%改為凍漲。至於至於花蓮地區的旅宿業，由於震災後又遇颱風影響，將參考0403地震的災後電費優惠，不予調漲。

經濟部強調，相關調整方案，已與電價費率審議會委員口頭報告，後續將採取書面方式確認，並將相關資訊列入會議資料及記錄作為正式補充。此外，本次調整產業電價，並非所有產業用戶都是依照行業統計分類調整。大部份小型產業用戶都是使用小商家（電費單電價種類一欄印有「表燈」者）的計費方式，本次均凍漲不在調整之列。例如民宿業，多數均屬小商家計費方式，此次亦不調漲。另用戶可於電費單上列示之「行業別」，判斷自身行業的電價調整幅度。
 

關鍵字： 台電電價調整菸草製造業震災旅宿業

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