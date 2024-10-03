快訊／威力彩邁入19連槓　下期頭獎飆4億元

新首相放鴿！日圓套利交易捲土重來 匯價面臨155壓力

根據《彭博》報導，日本新首相石破茂周三表示經濟尚未準備好進一步升息，交易員因預期日圓走弱而重新增加投機部位，包括 RBC Capital Markets 和瑞穗證券（Mizuho Securities Co.）等都認為日圓兌美元匯率有回落至150 ~155 水準的風險。

台股ETF總規模刷2.63兆元新高 00919、00940、00929今年貢獻最大

台股ETF規模不斷增胖，截至9月底，統計63檔台股ETF規模今年來共增加逾1.15兆，規模來到2.63兆，創下歷年新高紀錄，比起去年底的1.47兆，今年台股ETF規模的成長率已來到近79%；再以單檔ETF來看，包括群益台灣精選高息ETF（00919）、元大台灣價值高息（00940）與復華台灣科技優息（00929）等3檔高股息ETF今年來規模增逾千億貢獻最大。

新日相暗示不升息！日股飆漲千點 日圓貶破147

新日相石破茂昨（周三）與日本央行行長植田和男會面後，暗示日本暫不升息，激勵日股今（3日）開高，早盤即飆漲千點，重新站回38800點，日圓兌美元走弱，貶破147價位，創一個月低點。

台灣虎航現增暫定每股47元 10月底再開2條高雄出發航線

台灣虎航（6757）持續布局南台灣旅遊市場，日前宣布10月底將新增「高雄-岡山」及「高雄-富國島」航線，屆時從高雄出發的航線達到10條；另台灣虎航拚年底前轉一般板上市，董事會日前通過上市前辦理現增發行新股，暫定每股47元溢價發行。

黃仁勳曝Blackwell晶片全面投產 稱「需求很瘋狂」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在周三（2日）接受《CNBC》訪問時說「對Blackwell的需求非常瘋狂」、「Blackwell已全面投產」，受此激勵，輝達盤後股價攀升1%，而在常規交易時段勁揚1.6%、以118.85美元作收。

8月製造業景氣燈號連5綠 美中降息有助產業復甦

台經院今天公布8月製造業景氣燈號，在AI應用需求挹注下，電子零組件及資訊電子業表現相對強勁，紡織、機械等傳產出口增溫，8月分數微幅成長，燈號連5月亮出持平綠燈。台經院分析，美中兩大經濟體降息有助製造業復甦，但未來仍須觀察推升力道強度。

碳費下周拍板 學者：每噸不應低於500元

環境部即將在下週一（7日）舉行第6次「碳費審議委員會」，預期將正式定案碳費費率。中研院經濟學研究所助研究員楊宗翰今（3日）在「碳費未來規劃的科學建議」線上記者會表示，碳費實質費率應至少達每噸500～600元，才能極小化歐盟碳邊境調整機制（CBAM）帶來的經濟衝擊。

台股9月操盤艱辛 主被動式基金績效全軍覆沒皆為負報酬

台股9月震盪，當月加權指數下跌0.2%，若是觀察9月投信發行的台股各類型基績效平均表現，其中以價值型-2.61%跌幅最小，其次依序為中概型-2.64%%、中小型-2.98%、一般股票型-3.5%、上櫃股票型-3.92%、科技型-4.02%，不論是主動式基金或被動式基金，全月績效表現皆不如大盤，形成「全軍覆沒」的窘境，不過法人認為此時可以逢低承接，等待反彈。

安泰醫院火警蘇清泉控供電不穩 台電：配電室未受損、詳情待調查

屏東東港安泰醫院今(3)早7時41分發生火警，安泰醫院榮譽院長蘇清泉提及颱風天供電不穩的問題，台電晚間10點發出說明，台電屏東區處人員接獲屏東縣消防局通報後隨即趕往現場，經檢視，台電供電正常、設備無損傷、配電室亦無受損，初判應與台電設備無關，且台電近年來已建置饋線自動化及智慧電表系統，與88水災時供電情形完全不同，依據屏東區處自動化監控系統及智慧電表記錄，該院所屬饋線昨日至今日首次斷電時間為失火後的8時27分，應無蘇院長所提到的失火前供電不穩、斷斷續續的情形。

中華精測9月營收創21個月新高 AI挹注拚逐季成長

中華精測結算9月合併營收新台幣3.17億元，年增46.6%，創21個月以來新高。中華精測指出，產業進入傳統旺季，AI相關晶片高頻高速測試需求增溫，下半年營運復甦，今年業績呈現逐季成長走勢。