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快訊／威力彩邁入19連槓　下期頭獎飆4億元

▲▼威力彩，彩券，彩券行。（圖／記者許力方攝）

▲威力彩連19槓，下期上看4億元。（圖／記者許力方攝）

記者陳瑩欣、趙蔡州／台北報導

威力彩頭獎3.7億元今晚（3日）未送出，邁入連19槓，下期（7日）頭獎預估上看4億元。

威力彩今晚（3日）開出第113000080期獎號，第一區中獎號碼由小到大依序為11、17、18、19、30、36，第二區中獎號碼為08

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關鍵字： 威力彩

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