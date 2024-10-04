第一銀行招募150名新血　起薪最高上看5萬元

▲第一銀行招募新血。（圖／公司提供）

記者陳瑩欣／台北報導

第一銀行徵才活動開跑，預計招募人員包含一般、業務菁英、授信、專案理財、程式開發等五大類別，預計招募新進行員150名，起薪最高上看5萬元，報名時間從今（4）日起跑至22日止。

第一銀行指出，需才地區遍及全台，徵才活動預計11月上旬辦理筆試、12中旬辦理面試，最後甄選結果將於12月下旬公布，詳情可以上金融研訓院查詢。

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第一銀行表示，長期致力於打造友善工作環境並提供具有競爭力的薪酬水準，近年平均獎金月數達7~8個月，2024年更有約6成行員實領逾8個月獎金。此外，為確保員工薪資保持市場競爭力，第一銀行每年進行升等晉級調薪，2022年及2024年更依市場薪酬水準及產業競爭力辦理全面加薪，整體加薪幅度達6.5%及8%，根據內部統計，已有近7成員工年薪超過百萬元。

而第一銀行此次新進人員將依招募類別給薪，一般人員起薪約達39000~45000元，另業務菁英人才、徵授信經驗行員、專案理財人員及程式開發人員可達5萬元以上。

第一銀行今年特別針對業務菁英人才擴大培育管道，除提供專業模組培育選擇外，亦給予豐富培訓資源，協助人才快速成長，成為新鮮人及轉職者的理想目標。