00923成份股調整！增刪各2檔　旭隼入列剔除創意

押寶陸港股行情！00887驚見「溢價近50%」 公司示警

中國人行下猛藥救市，陸港股市上演慶祝行情，台股連動ETF今（4）日也見投資人瘋狂搶進，股價全面噴出，20檔漲幅逾1成，其中7檔漲幅飆破2成，而永豐中國科技50（00887）更是暴力飆漲45.34%，溢價高達48.96%，公司示警表示，「溢價率已偏高應留意買貴風險」。

美東碼頭罷工落幕！萬海跌停 陽明長榮重挫逾9％

美東碼頭工人與資方達成協議，罷工3天宣告結束，運價大漲的利多消息曇花一現，貨櫃三雄今（4）日股價重挫，萬海（2615）以跌停開出，長榮（2603）、陽明（2609）開盤走跌逾9％。

美東碼頭罷工結束！ 業者估運價影響不大「貨量需1-2周消化」

美東碼頭工人罷工3天，對美國經濟造成不少影響，傳勞資雙方暫時達成協議，同意加薪62％、延長契約至明年1／15，因此罷工行動將在美東時間10／4告一段落；貨攬業者指出，罷工3天的貨量需要1-2周消化，對運價應該影響不大，不過是否會再度罷工仍是未知數，需要持續觀察。

山陀兒豪雨炸台東 知本老爺酒店設備受損「暫停營業」

山陀兒颱風重創高屏、台東地區，當地不少店家都受到影響，老爺知（5704）今日重訊宣布，旗下台東知本老爺大酒店受到山陀兒颱風豪雨影響，將暫停營業至10／13，待設備檢修完成後，再開放營業。

美東各港復工時間不同、紐約7日才復工 已在美東候港船可搶先靠

在美國政府積極協調下，美國東岸國際碼頭工人協會(ILA)與美國海運聯盟(USMX)在調薪上達成暫定協議，並同意將主合約展延到明年1月15日，展延期間自動化等議題繼續討論，所有罷工將行動暫停；陽明海運指出，目前已知紐約港(含紐澤西)下周一(7日)才會復工，萬海航運則表示沙瓦納港已宣布4日立即復工，其他港也會陸續公布復工時間。

台積電攜艾克爾擴美AI先進封裝 專家：有4大助益

台積電深化合作封測廠艾克爾（Amkor），在美國亞利桑那州擴展CoWoS在內的先進封裝技術，布局人工智慧（AI）等應用。專家分析，台積電在美國選擇美系封測廠擴展先進封裝，對「美國製造」正面加分，還可穩定當地廠區接單、提升稼動率，並擴展AI客戶。

台積電攜手艾克爾合作 宣布亞利桑那州先進封裝合作協議

艾克爾國際科技股份有限公司（Amkor Technology, Inc.）與台積電（2330）今（4）日宣佈，雙方已簽署合作備忘錄，以期在亞利桑那州提供先進封裝測試服務，進一步擴大當地的半導體生態圈。

第一銀行招募150名新血 起薪最高上看5萬元

第一銀行徵才活動開跑，預計招募人員包含一般、業務菁英、授信、專案理財、程式開發等五大類別，預計招募新進行員150名，起薪最高上看5萬元，報名時間從今（4）日起跑至22日止。

山陀兒重創南台灣 高屏近10萬戶停電待搶修

山陀兒颱風重創南台灣，根據台電統計，截至今（4）日上午9時，全國累計曾停電戶數逾39.3萬戶，其中以高雄市、屏東縣受影響戶數最多，目前仍停電用戶數約10萬戶，正持續搶修當中。

碳費下周拍板 學者：每噸不應低於500元

環境部即將在下週一（7日）舉行第6次「碳費審議委員會」，預期將正式定案碳費費率。中研院經濟學研究所助研究員楊宗翰今（3日）在「碳費未來規劃的科學建議」線上記者會表示，碳費實質費率應至少達每噸500～600元，才能極小化歐盟碳邊境調整機制（CBAM）帶來的經濟衝擊。