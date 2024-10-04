山陀兒釀災　郭智輝：停電停水力拚今晚完全修復

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者林敬旻攝）

記者廖婕妤／台北報導

山陀兒颱風襲台，全台放了2天颱風假，學者預估停工1天對台灣經濟影響300億元，對此，經濟部長郭智輝表示，颱風假是地方政府的權責，每個地方政府都有他們考慮的部分，尊重地方政府決定。

針對資方反彈放颱風假、擔憂企業損失慘重一事，郭智輝指出，針對這樣的現象可以討論，經濟部都尊重大家的決定。

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郭智輝也說，現在還在復災，目前為止電力恢復75％、水力恢復97％，剩下希望可以在今天晚上完全修復，屆時就可以了解災損大約有多少。