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台灣港務公司旗下各港積極投入綠建築　共築永續建設之路

▲高雄港埠旅運中心外觀。（圖／港務公司提供）

▲高雄港埠旅運中心為永續建設一大創新典範。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

伴隨全球氣候變遷與環境保護意識的提升，各界積極投入減碳、減少資源耗用與發展潔淨能源，而「一棟消耗最少地球能源及資源，製造最少廢棄物，具有生態、節能，健康特性與減廢的建築物」-綠建築為實現永續發展的焦點之一。港務公司身為國際港埠經營者，已積極投入綠建築領域，透過工程技術創新與環境友善設計，成功地將永續發展精神融入港埠基礎建設。

港務公司多項具代表性大型港埠工程，於國內重要公共工程評選榮獲肯定，展現綠色永續與融合智慧建築的典範，落實臺灣港埠永續建設目標。

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打造綠建築風雲榜

港務公司以打造低碳韌性港埠為目標，致力環境保護與智慧治理，不遺餘力地投入建設綠建築與智慧建築，自港務公司101年成立至今已成功打造32件綠建築；綠建築展現的環境保護成效在於外殼節能、空調系統節能、照明系統節能、二氧化碳減量、廢棄物減量及節水量等六大面向。

▲左上圖台中港陸上導航疊標改建後第五組後導標夜景；右上圖澎湖港馬公1號碼頭區郵輪碼頭延建工程；下圖高雄港第七貨櫃中心。（圖／港務公司提供）

▲左上圖台中港陸上導航疊標改建後第五組後導標夜景；右上圖澎湖港馬公1號碼頭區郵輪碼頭延建工程；下圖高雄港第七貨櫃中心。（圖／港務公司提供）

該公司近3年(111-113)計有9案綠建築，其中包含高雄港第七貨櫃中心計畫S1~S3櫃場附屬建築物機電工程-外殼節能高達100%；高雄港客運專區港埠旅運中心新建工程-在空調系統節能方面達20%；基隆港西27號倉庫興建工程-照明系統節能效益高達78%，另於倉庫屋頂建置太陽能發電板，發電約986KW供倉庫自給自足；蘇澳港15號倉棧建築-二氧化碳減量29%;高雄港第七貨櫃中心計畫S1~S3櫃場附屬建築物工程-廢棄物減量35%；台北港南碼頭區公共建築新建工程包含聯合辦公大樓、港警廳舍及消防廳舍，提供港區相關單位使用，節水量達30%，合計每年減碳量達1,813,282kg，相當於15萬棵樹每年可淨化減少的二氧化碳量。

港務公司以身作則投入綠建築建設，結合智慧及建設工法締造更多綠建築佳績，期能友善環境永續發展，觸動港區夥伴加入永續建設行列。

科技賦能 現代化智慧建築

高雄港埠旅運中心為港務公司推動港埠永續建設一大創新典範，處處可見港埠智慧建築與人文結合的現代感，擁有國內唯一全3D曲面帷幕的科技感新穎外觀、建置郵輪旅客通關效率達2,100人/小時空間，並導入物聯網技術，透過「智慧建築管理」模組整合門禁、消防、影像、排煙通風、電力、給水等系統及人流偵測系統熱點顯示及中英日韓4國語言同步口譯機等現代化服務設施。

▲郵輪停靠於高雄港埠旅運中心。（圖／港務公司提供）

▲郵輪停靠於高雄港旅運中心。（圖／港務公司提供）

另採用「智慧微電網管理」模組整合建築之創能(太陽能)、儲能、節能與充電樁、照明等系統，除可透過需求調節用量避免超約用電，同時提高供電穩定度並降低營運風險。

「物業設施管理」模組則整合機電設施、智慧停車、接待、會議、巡檢及公播等系統需求，達到即時告警迅速處理問題的效率；「智慧環控管理」模組整合了溫濕度、空品偵測、淹水偵測等功能，透過環境感測與數據分析，實現環境最佳化。

透過智慧營運管理平台加上智慧建築管理、智慧微電網、物業設施管理及智慧環控管理4大輔助模組，進行旅運中心系統數據收集與大數據分析應用，大幅提升管理營運效能；在綠建築節能效益面，日常節能部分節省38%、減碳量高達37%、廢棄物減量23%及節水量達44%之綜合高效節能效益，除美感設計，同時取得綠建築與智慧建築雙銀級標章，成功打造高雄港埠旅運中心成為一智慧永續建築。

港埠建設 榮耀光輝

港務公司去年多項重要工程陸續獲國內重要公共工程評選之肯定，包含碼頭設施擴建、港口導航設施更新及歷史建築的修復再利用等，諸多獲獎肯定港務公司的努力，展現港務公司永續建設與發展的成果與決心。

首創綠色與智慧碼頭-高雄港第七貨櫃中心計畫S1-S3櫃場設施工程

港務公司與長榮海運共同投資逾300億元，打造台灣首座綠色智慧碼頭-高雄港第七貨櫃中心，具備5席國內最大貨櫃碼頭，同時採用全國首座25排遠端遙控無人橋式機、全自動化無人門式機、智慧化通關閘口等機具，並導入獨立5G系統、光纖、物聯通訊網(IoT)覆蓋全場，搭配長榮公司智慧化櫃場作業系統(TOS)及全區即時用電監控系統等人工智慧協調港口運作，符合全球綠能潮流，大幅提升作業效能，本項工程更以卓越的工程品質榮獲交通部112年度公共工程優良工程獎優等肯定。
港區閃亮新星-高雄港客運專區-港埠旅運中心新建工程

本工程為港務公司在智慧建築及綠建築領域的代表案例，不僅獲行政院第23屆公共工程金質獎建築工程類優等獎及交通部112年度公共工程優良工程獎優等之雙重榮耀，同時獲得「2024 TIBA AWARD台灣優良智慧綠建築暨系統
產品獎－設計類 黃金獎」的殊榮，智慧永續之設計理念深獲各界評審肯定。

▲左上圖基隆港西27號倉庫；右上圖高遠新村港務局局長官舍修復再利用工程完工示意圖；下圖安平港11號碼頭及後線場地新建工程。（圖／港務公司提供）

▲左上圖基隆港西27號倉庫；右上圖高遠新村港務局局長官舍修復再利用完工示意圖；下圖安平港11號碼頭及後線場地新建工程。（圖／港務公司提供）

打造碼頭韌性力-安平港11號碼頭及後線場地新建工程

港務公司全力推動離岸風電綠能產業發展，積極投資港口基礎建設，提供優質離岸風電港口基礎設施，期帶動離岸風電綠能供應鏈產業服務，安平港11號碼頭為安平港首座重件碼頭，此工程歷時1年9個月即於112年12月完工，如期如質的工程品質獲交通部112年度公共工程優良工程獎優等榮耀。

打造船舶北斗星-台中港陸上導航疊標改建工程

導航疊標是船舶在港內安全航行的重要指引，因應台中港特殊地理環境及風電產業發展，特別導入IALA國際規範，在設計階段即大幅減低偏離航道因子，提高導標辨識靈敏度，符合國際標準，榮獲行政院第23屆公共工程金質獎設施類優等獎與交通部112年度公共工程優良工程獎優等雙重肯定。

老屋重生展新貌-歷史建築高遠新村港務局局長官舍修復再利用工程

本工程獲得交通部112年度公共工程優良工程獎佳作，旨在保護並修復具有歷史意義的前基隆港務局局長官舍，得以重新規劃利用，既保留該建物歷史樣貌同時賦予新的意象與價值。

締造客運新量能-澎湖港馬公1號碼頭區郵輪碼頭延建工程

本工程榮獲交通部112年度公共工程優良工程獎優等，澎湖港為澎湖群島與跳島觀光、遊憩最重要門戶，為行政院「藍色公路10年整體發展規劃」重要一環，港務公司配合離島發展規劃，持續強化港埠資源提升客貨運服務量能，精進客貨運設施服務水準，本項工程完工啟用後，郵輪靠泊船型從5萬總噸大幅提高至15萬噸。

▲蘇澳港15號倉庫 。（圖／港務公司提供）

▲蘇澳港15號倉庫。（圖／港務公司提供）

永續建設邁向永續發展

港務公司在推動綠建築與智慧建築方面的努力，強化了港埠設施的安全性、節能性與永續性，展現強大的創新能力與前瞻性，未來，港務公司將繼續朝向綠色港埠與智慧港口目標邁進，提升既有設施的智慧化管理，同時在新建工程全面導入智慧永續理念，降低港口營運的碳排放量，持續優化港埠基礎設施，提升整體港埠作業效能，促進港區夥伴多元共榮，以穩健的步伐邁向永續發展的未來。

關鍵字： 台灣港務公司旗下各港積極投入綠建築　共築永續建設之路

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