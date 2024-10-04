【廣編】電通集團發布《決策智慧》年度趨勢報告

圖、文／電通集團提供

電通行銷傳播集團正式推出《決策智慧》年度趨勢報告，揭示市場未來發展的核心主題 —「強化品牌韌性，贏在變局」。自2017年以來，這份報告憑藉電通集團深厚的行銷傳播專業知識及豐富實戰經驗，成為業界不可或缺的指標性指南。每年，電通透過深入的市場分析與趨勢洞察，為行銷從業者及品牌決策者提供前瞻性的策略建議，幫助他們在瞬息萬變的市場中把握先機、制定未來決策。

本次年度趨勢報告包含三大主軸：

1. Modern Branding — 強調當代品牌建設的重點在於回歸品牌經營的根本，持續建立品牌本身與消費者之間的深厚連結，從而在瞬息萬變的市場中保持韌性與長期價值。

2. AI Powered Marketing — 聚焦於人工智慧驅動下，數據與洞察相結合的效益，幫助品牌創造全新的思維和解決方案，並強化品牌優勢。

3. Vertical Evolution — 分析零售、美妝、汽車及健康四大產業的變革趨勢，指出各產業如何適應市場變局並把握成長機遇。

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在面對新時代的挑戰時，品牌不僅需要快速適應變化，更應積極在變化中尋找機會，深化核心專業領域。透過「＋＋Mindset」創新思維，電通集團持續幫助品牌永續成長並提供多元創新解決方案，期望與企業品牌共同在市場中開創新局，並為社會帶來積極影響。

欲取得完整報告，請通過此連結下載。

https://intelligentdecision.isobar.com.tw/intelligentdecision_2024/index.aspx