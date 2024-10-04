智慧能源週及淨零永續展開展　多元創能技術開拓淨零減碳商機

▲Energy Taiwan台灣國際智慧能源週與Net-Zero Taiwan台灣國際淨零永續展今日開展。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

由外貿協會與SEMI國際半導體產業協會旗下產業聯盟－GESA綠能暨永續發展聯盟共同主辦的「Energy Taiwan台灣國際智慧能源週」與「Net-Zero Taiwan台灣國際淨零永續展」4日起至6日於台北南港展覽館2館盛大開展。今年展覽規模成長30%，共有480家業者、1,625個攤位展出，為全台規模最大、最具指標性的綠能及永續專業展覽。

「Energy Taiwan台灣國際智慧能源週」與「Net-Zero Taiwan台灣國際淨零永續展」是最具指標性的國際能源大展，今年再次齊聚再生能源產業鏈中的產官學研各界，展覽整合台灣國際光電展、台灣國際風力能源展、台灣國際智慧儲能應用展與台灣國際多元創能展，全方位呈現能源產業的最新趨勢與創新發展。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣國際太陽光電展提供最具效益的專業採購平台，展出優質的太陽光電產品、製程設備與材料，完整呈現台灣光電產業創新研發技術能量；台灣國際風力能源展由國際開發商領軍，串聯風力產業供應鏈推動綠能發展，是風能業者媒合交流的最佳場域。

在全球積極發展再生能源趨勢下，儲能系統調控成為電網穩定與電力調度的關鍵，台灣國際智慧儲能應用展今年規模成長超過60%，展出智慧電網、智慧電錶、能源管理系統與電池等技術應用，聚焦儲能市場最新趨勢，搶先掌握產業合作商機。

除了逐漸成熟的太陽能、風力發電外，氫氣能源、小型水力、地熱及潮汐能等新興能源成為全球下個發展重點，今年台灣國際多元創能展集結「台灣海洋能發展協會」、「台灣氫能與燃料電池夥伴聯盟」組團展出，期以激發多元領域合作機會。

面對2050淨零挑戰，台灣國際淨零永續展則以碳議題為核心，今年吸引更多跨領域業者參與，共同展示節能減碳技術與創新解方，為產業提供具體路徑，加速綠能轉型。

今年共有來自19國的參展廠商，外商佔比近20%，為歷年最高，其中有6國組成國家館，分別為英國館、法國館、荷蘭館、比利時館、丹麥館及加拿大館。此外，有多個產官學單位組團參與展出，包括台灣電池協會、中華民國能源技術服務商業同業公會、台灣節儲創能聯盟、經濟部能源署、經濟部標準檢驗局及沙崙智慧綠能科學城及中興、中正和中山大學，通過匯聚各方專業知識和創新理念，成為推動能源轉型、加速淨零技術發展的重要平台。

展覽期間將邀請到各國公協會與產業重要代表，於各個論壇中針對淨零碳排放趨勢下各國之節能政策方向、衍生商機、創新應用技術、金融融資制度等議題，進行經驗分享與交流，增進國際間淨零減碳資訊交換及商機媒合，創造互補、互惠、互利之永續發展目標。

更多展覽資訊，可至官網查詢(https://www.energytaiwan.com.tw )