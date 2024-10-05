黃金存摺大受歡迎　高雄銀12月起調漲提領運費

▲黃金、金條示意照。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

受惠國際黃金價格居高盤旋，國銀黃金存摺交易增溫，高雄銀公告將在12月1日調整黃金存摺轉提領實體黃金的運費，台北市、新北市由現行的每趟1500元拉高到1800元；高雄、台南、台中、新竹、桃園等5大指定地點運送費用也由2600元拉高到3000元，調幅超過15%；至於屏東地區則取消提供實體黃金提領。

理專表示，今年以來黃金漲幅已快追平2008年金融海嘯時期，因此最近進出交易熱絡，黃金存摺商品雖然不計息、不在存款保險保障範圍，但因為與黃金現貨價格連動，具有靈活變現的空間，投資人可以選擇將黃金存摺中所積存下來的存量「回售」給銀行，或是選擇提領實體黃金，拿「真金」回家放。

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不過，提領實體黃金除應補繳差額外，多家銀行都規定須另繳交運輸費用，該項費用係本行委託保全公司將黃金條塊自台銀運送至各大協力代銷銀行指定通路的運輸費用。

「高雄銀這次調漲黃金存摺提領運費，雖然漲幅超過1成以上，但是收費還是相對便宜的。」銀行主管指出，若與其他民營銀行相較，中信銀北北基一帶實體黃金提領運費為1次2000元；元大銀、玉山銀皆不送新北市地區，台北市實體黃金提領運費要3000元、基隆更貴，要6000元。

中信銀規定，若黃金存摺投資人要在高雄、台東、屏東等地提領實體黃金，一次運費要2.5萬元；玉山銀、元大銀高雄實體黃金提領運費雖然都是3萬元；若是投資人要在屏東領實體黃金，玉山銀、元大銀收運費3.3萬；但元大銀規定若是投資人要在台東提領實體黃金，運費3.5萬元、玉山銀則是持續維持3萬元；至於離島地區，上述銀行僅玉山銀提供實體黃金提領服務，但僅限澎湖，運費高達4萬元。

台銀資料顯示，2008年金融海嘯後金價低點出現在10月24日，當時國際金價最低來到每盎司680美元，當年年底高點為12月29日的每盎司889美元，波段漲幅約30%，惟全年度經震盪後漲幅約為5.4%。

2004年以來，國際現貨金價受地緣政治風險升溫及聯準會啟動降息循環，呈現震盪盤堅走勢，於9月26日再創2,685.42美元之歷史新高，自年初之2,060美元起算漲幅亦約30%。