綠電新兵三地能源7日登興櫃　拓展太陽能光電開發、綠電銷售

▲三地能源將於10月7日以每股31.8元參考價正式登錄興櫃買賣。（圖／三地能源提供）

記者高兆麟／綜合報導

三地能源（6946）即將於10月7日以每股31.8元參考價正式登錄興櫃買賣，將加入市場高度關注的綠電概念族群。三地能源深耕台灣綠電市場，跨足太陽能光電、能源儲備、EV充電服務、電動巴士銷售、綠電銷售等戰略業務佈局，打造一站式的綠能整合服務，憑藉三地能源完善佈建開發、EPC工程、維運、漁業養殖與綠電銷售之專業團隊，並擁有多角化橫跨食住行育樂版圖之三地集團資源，手握充足土地庫存量，將深化整合三地集團充沛資源，加速太陽能光電案場開發案量，積極參與綠電銷售市場，有信心創造未來營運成長態勢。

三地能源自2022年起正式進軍綠色能源產業，截至目前實收資本額為新台幣32.38億元，2023年全年合併營收5.43億元、稅後淨利2,608萬元、每股稅後盈餘(EPS)0.09元，正式邁向獲利軌道，隨著受惠太陽能光電、EV充電業務動能持續放大，帶動2024年上半年合併營收達4.66億元、稅後淨利7,972萬元、每股稅後盈餘(EPS)達0.19元。

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三地能源表示，以2024年上半年旗下太陽能光電、儲能服務、EV充電服務及Model T電動巴士銷售之營收比重分別為89.41％、3.40％、5.05％與2.14％，其中在太陽能光電業務方面，截至2024年上半年累計已達127MW掛表完成，預計今年第四季將有10.69MW屋頂型太陽能進入商轉階段，以三地能源手握太陽能光電總建置發電總量達378MW，規劃未來每年至少新增50MW發電量體，擴大太陽能光電業務收入，不僅如此，三地能源已完善佈建自有EPC工程團隊，未來可隨旗下光電案場建置規劃，增加EPC工程收入認列，堆疊整體營收規模放大。

其次，三地能源旗下EV充電站品牌「特爾電力」，採取「都會社區型站點」導向擴點策略，在商場、超商、旅遊景點及車廠等場域插旗，滿足車主每個用電時刻的需求，目前全台站點設置已達67站，客運充電建置達16站，並與遠雄集團旗下共16個建案合作家用充電。三地能源仍維持今年底前完成特爾電力全台站點數達百站目標，並規劃打造六個「超級快充旗艦店」，旗艦站點將設置多台CCS1及CCS2規格350Kw高功率的雙槍超級快充站點，目前新北林口、新北新莊、新竹竹北、南投日月町等四個旗艦站點已啟用。

三地能源指出，看好RE100全球再生能源倡議的綠能商機，今年起更積極跨足綠電銷售市場及搶灘碳盤查商機，旗下再生能源售電業者「三地怪獸電力」至今已媒合35MW光電案場，並與京城銀行簽署太陽能購售電合約，第三季起分階段向京城銀行轉供24萬度綠電，預計第四季媒合4,500萬度綠電給用電戶，堆疊綠電銷售收入貢獻，尤其觀察台灣半導體產業發展、AI資料中心建置，加上工業用電調漲，拉近綠電價差，更是加劇綠電市場供不應求局面，目前亦取得半導體晶圓廠、記憶體、銀行、壽險等業者洽談綠電轉供需求，同時，三地能源積極盤點旗下電廠，同步收購其他再生能源發電廠，快速整合電力資源，致力提供全方位的綠能整合服務，並助力未來營運更上層樓。