陸港股飆漲還可追？　專家：適合做衛星資產配置

▲陸股在十一長假後首交易走高。（圖／視覺中國CFP）

記者陳瑩欣／台北報導

中國政府祭出降準降息救市，股市近期在政策利多大舉刺激下，今（8）日在十一長假之後激情演出，面對陸港股短線飆漲，到底可不可以再追？凱基投信指出，中國市場受政策周期高度影響的情況下，相較於核心資產，中國股票更適合作為衛星資產配置。

凱基投信投資長彭炫通表示，如果投資人曾為美國聯準會的幾輪量化寬鬆政策、扭轉操作和無限量寬鬆而歡呼，為歐洲央行行長德拉吉的「無論付出什麼代價」政策、以及日本央行的安倍經濟學叫好，那麼投資人理應認真對待中國人民銀行的言論；從過往美國、歐洲、日本央行在推行重大貨幣政策時的經驗來看，投資人似乎已經學會「別與央行作對」，或許是比較明智的選擇。

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現在看來，無論是貨幣政策還是財政政策，北京政府都在試圖緩解債務去槓桿化周期帶來的痛苦。彭炫通認為，從方向上看，中國的政策轉向是正確的；從力道上來看，可能還不夠。目前，這些政策主要是為了遏制房地產、貸款和消費信心的下滑，但是，更重要的是，需要更具可持續性的措施。

彭炫通接續說，「當然，期間會有市場失望情緒引發的波動，但這與美國、歐洲和日本經歷了多年多次嘗試才最終走上正軌的過程類似；市場失望情緒可能是迫使政策制定者提出更長期解決方案的必要條件。至少，中國官員選擇了一個很好的時機來放鬆政策，在、歐洲央行、英格蘭銀行放鬆政策的情況下，中國人民銀行可以開始寬鬆周期，而不會有太大的資金外流、貨幣大幅貶值問題。」

股市方面，受到中國股市的驅動，國際股市可能還有上行空間，彭炫通指出，由於中國股市波動較大，投資人往往不會選擇重押中國股票，因此對投資組合的影響相對有限；反觀中國一連串的政策，對中國以外的市場可能有更大的影響；如果中國政策制定者繼續推出更多刺激措施，全球通膨與經濟成長的力道將得到提振，可能使風險性資產對投資人的吸引力進一步提升。

債市方面，在北京宣布救市措施之前，中國債券已經上漲，中國年期公債殖利率約為，這給中國政府帶來了充足的空間來增加資產負債表的槓桿；彭炫通認為，如果中國財政政策持續挹注，全球增長和通膨動力都將上升。總的來說，假使美國經濟不衰退，中國市場的冒險情緒再次被點燃，疊加、歐洲央行和中國人民銀行的寬鬆政策，以及美國政府和中國政府的財政支出持續擴張，整體效果對全球公債市場而言並不是一個好環境。

整體而言，假設地緣政治問題獲得良好控制，風險資產，無論是在中國內外，特別是能受惠通膨及經濟成長的資產，都應該在拉回時買進；尤其中國以外的市場相對也可能具有表現空間。

