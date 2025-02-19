證交所公布20檔注意股　南亞科近六日漲幅達36.25%被列入

預算被砍還是有家電補助！每台最高5000元 申請只到10月底

立法院凍結部分預算，經濟部節能家電補助遭砍20％經費，不過，經濟部今（19）仍宣布114年度「住宅家電汰舊換新節能補助」開跑，汰換老舊冷氣機及電冰箱，每台新機補助3,000元，還可向財政部國稅局申請每台最高退稅2,000元，等於汰舊換新可享最高5,000元補助；但由於預算縮減，預估將減少補助60萬台、影響50萬戶民眾，申請期間也縮短至10月底，如經費用罄則提前截止受理。

80歲免巴氏量表 洪申翰：配套不足衝擊重症家庭

立法院三讀通過《就業服務法》第46條修正案，80歲以上長者、70歲以上癌症二期以上者，可免經醫療機構專業評估失能及照顧需求，直接申請聘僱家庭看護移工，對此，勞動部長洪申翰今（19）日強調，恐對重症家庭造成衝擊，配套不足會造成外籍看護工市場大亂，預計需要6個月時程評估相關配套措施再實施。

統一超啟動齋戒月友好商店 全家東南亞商品專區今年擴至900店

全台外籍移工人口數突破80萬人，新住民家庭更超過百萬人，為了讓其有更便利的生活，超商雙雄紛紛瞄準旅居商機，統一超（2912）全台門市將啟動「齋戒月友好商店」計畫，全家（5903）也針對住宅區、工業區等鄰近店舖導入東南亞商品專區，今年目標將擴大至900店。

快訊／高嘉瑜真的沒戲！ 欣欣百貨宣布董事長李文英出線

欣欣百貨今日近中午宣布，董事會「全體一致通過」由李文英接任董事長一職。

首例！勞動部設「職場霸凌防治專章」 北分署輕生公務員獲追頒

勞動部勞發署北分署1名吳姓公務員去年11月因職場霸凌而輕生，勞動部長洪申翰今（19）日證實，會追頒「三等勞動專員獎章」，且向考試院提出「因公撫恤」申請也通過，會依相關規定來做辦理；此外，勞動部也將在職安法當中設立「職場霸凌防治專章」，希望這個會期能夠送立法院審議，洪申翰說，專章是可以比較快速完成，中長期考慮是否擬定專法，但無論如何，能有效處理霸凌問題才是關鍵。

0050分割來了！小資族入手福音？ 該放掉006208？股魚Q＆A一次看

國內首檔台股ETF元大台灣50（0050）分割案啟動，初步規劃「1拆5」每張4萬元有找，可謂小資族福音！一切靜待受益人4月份的會議表決票，引發熱議！而分割對受益人有何影響？該放掉006208？財經專欄作家股魚Q&A一次看。

光電股鼎元無董事改選 股東紀念品照送「統一超50元商品卡」

光電股鼎元（2426）今（19）日公告，預計在5月27日召開股東會，今年雖然沒有董事改選，但仍會有股東會紀念品「統一超商50元商品卡」發送。

去年Q4製造業產值逾5兆 AI需求旺「積體電路業」成長27％

AI、高效能運算及雲端資料處理等應用需求強勁，帶動資訊電子產業生產動能續增，加上農曆春節備貨效應，根據經濟部統計處資訊，去年Q4製造業產值達5兆535億元，年增9.44％，連續4季正成長；其中，受惠AI與高效能運算需求熱絡，挹注12吋晶圓代工、IC封測等持續增產，積體電路業產值年增近27％。

大戶更會衝！資產千萬人士 最愛台美股市與科技型基金

高資產客戶的資金都配置在哪類型基金？「鉅亨買基金」表示，高資產客戶對配息型及累積型基金同樣偏好，其中約有84%的高資產客戶持有股票型基金，最青睞資訊科技、台灣股票及美國股票型基金。

抽中拼賺40萬！印能吸逾8萬筆申購 凍資破千億

證交所、櫃買中心今（19）公告，興櫃股王、擁「封測小巨人」外號的印能科技（7734）上櫃前公開申購結束，共吸80408筆投資人參與，以申購價1250元、每張125萬元估算，凍資逾千億元。