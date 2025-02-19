去年Q4製造業產值逾5兆　AI需求旺「積體電路業」成長27％

▲積體電路板。（示意圖／CFP）



記者廖婕妤／台北報導

AI、高效能運算及雲端資料處理等應用需求強勁，帶動資訊電子產業生產動能續增，加上農曆春節備貨效應，根據經濟部統計處資訊，去年Q4製造業產值達5兆535億元，年增9.44％，連續4季正成長；其中，受惠AI與高效能運算需求熱絡，挹注12吋晶圓代工、IC封測等持續增產，積體電路業產值年增近27％。

統計處分析，資訊電子產業方面，電子零組件業產值1兆7,811億元，年增19.37％，創歷年單季新高，其中積體電路業產值1兆1,950億元，年增26.81％，主要是受惠AI與高效能運算需求熱絡，挹注12吋晶圓代工、IC封測等持續增產；不過面板及其組件業受大尺寸TFT-LCD面板需求疲弱影響，產值1,240億元，年減2.97%。

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電腦電子產品及光學製品業受惠AI應用快速擴展，以及雲端資料服務需求強勁，加上半導體產業投資動能續強，帶動伺服器、半導體檢測設備及零組件等需求，產值增加至4,483億元，年增25.49%，寫歷年同季新高。

傳統產業方面，全球終端需求復甦步調不一，加以受海外同業產能開出加劇市場競爭影響，化學材料及肥料業產值年減2.73％、汽車及其零件業產值年減11.3％；基本金屬業因上年同季鋼鐵市況疲軟，部分鋼廠產線歲修減產，比較基數較低，產值年增1.08％；機械設備業因半導體產業擴廠動能強勁，帶動半導體生產用設備及零組件增產，產值年增8.95％。

統計處指出，由於產值會受價格波動影響，若剔除價格因素按產量觀察，去年Q4製造業生產指數104.15，年增13.73％，連續4季正成長。

展望未來，受美中科技爭端、地緣政治衝突及國際貿易保護措施等不確定因素影響，恐制約全球經濟成長力道，惟高效能運算、AI等新興科技應用持續擴展，加上半導體高階製程及伺服器等需求強勁，可望帶動我國製造業生產動能穩定成長。