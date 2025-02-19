首例！勞動部設「職場霸凌防治專章」　北分署輕生公務員獲追頒

▲勞動部長洪申翰。（圖／記者周宸亘攝）



記者廖婕妤／台北報導

勞動部勞發署北分署1名吳姓公務員去年11月因職場霸凌而輕生，勞動部長洪申翰今（19）日證實，會追頒「三等勞動專員獎章」，且向考試院提出「因公撫恤」申請也通過，會依相關規定來做辦理；此外，勞動部也將在職安法當中設立「職場霸凌防治專章」，希望這個會期能夠送立法院審議，洪申翰說，專章是可以比較快速完成，中長期考慮是否擬定專法，但無論如何，能有效處理霸凌問題才是關鍵。

勞動部勞動力發展署北分署39歲吳姓公務員疑遭分署長謝宜容職場霸凌，最後選擇結束生命，前勞動部長何佩珊當時稱要為其爭取因公死亡的撫卹，並追頒勞動獎章，洪申翰今日表示，已經核定來追頒給北分署吳姓公務員「三等勞動專員獎章」，希望表彰他在生前對資通安全領域的專業貢獻，他的功績很清楚，疫情期間統籌異地辦公相關系統，讓運作不受影響。

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洪申翰指出，也有向考試院提出「因公撫恤」申請，目前已經獲得考試院審議通過，會依照相關規定來做辦理。

洪申翰強調，吳姓公務員的家屬很希望他的努力能被社會理解跟肯定，勞動部跟行政部門也表達對他的追思跟感念，此次事件也提醒我們必須記取教訓，更加精進職場霸凌相關措施。

針對職場霸凌修法，職安署長鄒子廉說明，會透過修法讓職場霸凌防治可以做得更好，將在職安法中設立專章來處理，「職場霸凌防治專章」正在討論當中，還要一點時間做專章的條文處理，希望這個會期能夠受到立法院審議，期待3月底4月初能夠送法規討論、再陸續送行政院、送進會期審議。

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