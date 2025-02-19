台船中大型船塢位已排到2030年　無法接陽明新造船

▲右起台船董事長黃正弘與總經理蔡坤宗稍早在媒體見面會上已預告2026年將可轉虧為盈。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2609)要造13艘8千箱(20呎櫃)到1.5萬箱貨櫃船，依照慣例都會邀請台船(2208)參與投標並報價，但是台船高階表示，公司目前主檔塢位已經排到2030年，副檔塢位僅能接造2

到3千箱櫃船，估計無法再接陽明8千箱以上貨櫃船，公司目前手上的訂單已經能確保公司2026年轉虧為盈，因此副檔必須是確定能賺錢的船才會接。

台船在去年8月先後接到中航(2612)與萬海(2615)含選擇權，合計20艘船舶，約755億台幣訂單後，加上原有訂單約900億元，公司進入正向發展，已經為2026年公司轉虧為盈奠定穩固基礎。萬海12+4艘8千箱貨櫃船，前面12艘上個月15日已經正式簽約，後續4艘選擇權今年7月就會定案。

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目前海軍的海測船與海巡署的海巡船都在規劃中，另市場上對中小型貨櫃船的需求也很高，台船表示會擇優接造。由於貨櫃船需要的人力較高，有可能海測船與海巡船較有獲利空間，公司原則上是不能獲利的船就不接，以免壓低未來獲利。

台船去年營收144.94億元，明年估計將大幅加高至280億，年增約53%，因此估計將可轉虧為盈。台船去年前3季營收112.43億元，歸屬母業主淨利-12.61億元，EPS-1.00元，較2023年同期的EPS-3.86元，已經減少74.09%，去年全年自結稅前虧損為27.83億元，估計今年虧損還可進一步縮減。

台船今年1月營收12.89億元，年減15.49%，自結稅前虧損為2.8億元，高於去年同期的-0.53億元，公司高階指出，單月虧損會擴大是因為接造的1艘教育部實習船，因先前接造的離岸風電大型浮吊船「環海翡翠輪」，因為是原型船，首次建造，又碰上疫情，工期延誤，造成實習船工期也延誤，需要賠償近2億元，加上營收不足所致，但後續船隻已無延誤狀況，明年營收也將達獲利水平之上。