統一超啟動齋戒月友好商店　全家東南亞商品專區今年擴至900店

▲7-ELEVEN去年於特定商圈門市設置「東南亞商品專區」。（圖／統一超提供）



記者廖婕妤／台北報導

全台外籍移工人口數突破80萬人，新住民家庭更超過百萬人，為了讓其有更便利的生活，超商雙雄紛紛瞄準旅居商機，統一超（2912）全台門市將啟動「齋戒月友好商店」計畫，全家（5903）也針對住宅區、工業區等鄰近店舖導入東南亞商品專區，今年目標將擴大至900店。

統一超表示，看準國際觀光客、外籍移工、新住民等每年有逾百萬人次體驗7-ELEVEN各項生活服務，創造嶄新「旅居商機」，其中又以東南亞需求快速成長，近年國際精品專櫃中的東南亞人氣夯品銷售穩定成長1至2成，為進一步滿足東南亞差異化且多元需求，首次針對3月將至的穆斯林齋戒月啟動友好商店計畫，擬擴大標示無豬肉、無酒精餐食，並販售印尼椰棗果乾與椰子風味濃縮飲料等商品，以滿足穆斯林於齋戒月期間需求。

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統一超指出，去年於特定商圈門市設置「東南亞商品專區」，引進超過百種東南亞熱門商品，其中以泡麵、休閒食品銷售最好，預計到今年底可達千店；去年也首創推出第一張友善外籍人士的隨取卡「must-buy gift card」於全台指定逾240家門市販售，每張1,000元回饋率高達10％，限量販售至今已銷售逾8成。

統一超也提到，自2018年起ibon便利生活站即導入菲律賓、越南、泰國、印尼4國代收款項服務，每年都有百萬人次使用，其中移工境外匯款使用市占逾8成；去年起更針對工業區、醫院等特定商圈約250家門市設置專屬語言版本的活動海報以及關懷友善墊板等，目前已有英語、日語、韓語、印尼、越南、泰國與菲律賓等各國語言，便利來台旅居人士需求。

▲全家持續友善移工計畫，提供東南亞移工中文學習管道資訊。（圖／全家提供）



全家表示，去年即率零售業之先，啟動「全家一起友善移工計畫」，服務上線近1年，已成為移工朋友認證最友善的便利商店；今年更以「走出店外、深入社會」的行動策略持續推展，自今日起，全台逾4,300間全家店舖化身全國最大移工中文教室，將於店外張貼One-Forty 2025移工人生學校招生海報，提供雇主及移工朋友中文學習相關管道資訊，解決在台生活的語言隔閡痛點。

全家指出，今年也特別打造多元文化快閃店，並將積極參與全台各地活動、推廣移民工友善；為降低在台移工因語言隔閡產生的消費困境，致力打造多語系友善賣場，目前全台4,300間店舖皆已導入東南亞4國語系溝通友善墊板；全店供應的鮮食商品，凡成分中無豬肉、豬油，包裝正面皆印上「NO PORK」友善標示，減少誤踩飲食禁忌痛點；Let’s Café、搖搖茶吧現調飲品則導入印尼文、越南文版本電子菜單。

全家也說，自2020年起即針對住宅區、工業區等鄰近店舖導入東南亞商品專區，販售近百款東南亞進口商品，目前已導入超過650店，今年目標將擴大至900店；NO PORK無豬肉熟食區目前已導入150店，未來也將視商圈需求導入更多店舖。

此外，FamiPort機台中移工族群常用的代碼繳費、儲值電信卡、列印、叫計程車等服務，則提供東南亞及英日文等6國語系介面；全家APP則支援東南亞及中英日韓8國語系介面，為移民工族群提供友善便利的線上線下消費體驗。