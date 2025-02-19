2025市值型ETF3.0版　重押強勢股加速財富累積

▲新市值型ETF擺脫了塑化、鋼鐵等大型權值股，資產累積速度更快。

圖文／鏡週刊

受到2024年台積電大漲逾8成激勵，進入蛇年，市值型ETF市場聲量大增，先是0050（元大台灣50）調降費用率、進行分割話題引發熱烈討論；2月下旬富邦投信、保德信投信也將推出新一代市值型ETF，究竟新產品相較傳統市值型ETF有何優勢？2025市值型ETF布局必知。

「近期市場上推出的市值型ETF再度進化，過去主要以市值當作排序基礎，以貼近指數為目標，成分股沒有額外篩選機制，追求的是大市值公司的穩定成長特性；但隨市場需求變化，後面推出的市值型ETF開始融入主題投資概念，像是永續、低碳轉型等。」法人分析。

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而2月募集的兩檔市值型ETF，則加入了選股因子，等於在大市值標竿企業基礎上進一步把關，針對個股獲利成長性、波動性、流動性及股價續航力層層篩選；相較傳統市值型ETF，更重視股價上漲動能。

「新市值型ETF擺脫了股價趨勢走跌的拖油瓶，說到底，投資最終目的是為了資本增值，因此挑選累積速度更快的動能策略，已是國際潮流。」富邦投信投資策略師徐翊達舉例，像美國知名大型指數，就會在大跌時砍掉英特爾，在大漲時加入特斯拉，適時將權值股汰弱留強。

他強調，過去2年台股表現亮麗，指數已進入相對高檔區，一般預料今年區間盤整、類股輪動機率高；投資人想自行掌握產業變化或行情轉折，老實說並不容易，若能藉由新市值型ETF，參與大型強勢股脈動，將能有效提升財富累積效率。

以即將在2月24日展開募集的富邦旗艦50（009802）ETF為例，該ETF追蹤「台灣旗艦動能50指數」，主要特色在訴求大型市值股的股價上漲延續性，亦即強者恆強概念，將強勢股納入投資組合；而回測該指數近年來多空行情表現，發現多頭時期走勢皆優於大盤，空頭階段也較大盤抗跌，凸顯出市值策略型ETF優勢。

而過去一年台積電大漲逾8成，投資人不論是零股投資，或透過「含積量」高的ETF參與漲幅，多少都有一定部位。「若投資人滿手台積電或相關ETF，可將動能型市值ETF納入投資組合，把握2025年輪動行情。」富邦旗艦50擬任經理人林威宇指出，包括GPU、ASIC、AI伺服器供應鏈，到聯準會利率政策、美債發行及美元走勢；從產業最新趨勢到複雜的總經變化，都能透過策略因子，強化報酬表現，加快資產增值速度。



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