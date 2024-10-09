新新併今股臨會闖關　工會拋6訴求「DNA相同也要親兄弟明算帳」

▲新光金集團與新光銀行外觀。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

新光金（2888）與台新金（2887）今（9）日各自召開股東臨時會通過「新新併」案，推動國內最大規模金控整併，不過由新光金子公司新光銀行迅速組織成立的「新光銀行工會」早一步拋出6大訴求，工會理事長李孟庭向《ETtoday新聞雲》說：「DNA相同，還是要親兄弟明算帳」，呼籲資方重視員工權益，坐下來談。

台新金董事長吳東亮過去在整併說明時表示，自己的父親吳火獅創辦新光人壽，與新光金「有相同的DNA」，保證會善待員工。不過李孟庭認為，資方口中的「保障」仍顯模糊，有待釐清。

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「新光金針對合併做的大外宣很多，沒有內部安撫，員工擔心勞權受損，所以最近很多人積極加入工會。」李孟庭表示，新光銀行現有3700名員工，但工會成立20多天以來，已有2600人完成入會手續，主因就是資方未能與勞方溝通。

李孟庭表示，自從兩家公司8月22日董事會通過合併以來，台新金尚未入主新光金無法溝通、而新光金董事長魏寶生與總經理陳恩光等人也沒有主動與員工溝通，至今收到的具體消息只有魏寶生一封媒體都刊載過的「內部信」卻沒有實質討論與說明，並不合理。

「我們到目前為止，都希望爭取勞資合理、合諧的溝通空間。」李孟庭指出，資方至今未能就整併計劃向勞方做完整協商，員工對併購自然無法完全信任。

新光銀行工會同時也提出6大訴求，呼籲新光金、台新金在遞交「新新併」申請書之前能傾聽勞工聲音：

一、據金融監督管理委員會（下稱金管會）「金管銀法字第 1110273783 號書函」所示略以，金融機構申請合併時，應依法提具妥善「員工安置計畫」，並檢附與工會協商之會議紀錄。惟至 113 年 10 月 8 日止，台新金融控股股份有限公司（下稱台新金控）與新光金控從未與本工會協商「員工安置計畫」事宜，何以對外宣稱最快將於本年 10 月 11 日送件金管會，本工會質疑其合法性及誠意俱無。

二、審酌本案規模遠超過近期其他金融機構合併案，且旗下子公司不論營運規模、員工僱傭性質、薪酬制度、福利措施與合併後實質存續之各子公司皆迥異，單一「員工安置計畫」不適用於全體金控員工。故本工會主張存續公司應依各子公司具體情況，分別訂定「員工安置計畫」，以保障新光金控旗下員工之工作權。

三、經查，台新金控多次對外宣稱「三年內全體留任 1.5 萬名新光金控員工」，卻僅止於形式且流於空泛。本工會已做好協商「員工安置計畫」之準備，然迄今卻未見台新金控提出任何實質內容；況且台新金控提出「三年工作權保障」之說，亦僅是近期所有金融機構合併案之最低標準，難以說服本工會相信台新金控將妥適安置所有員工，也未見其欲成為第四大金控之氣度。

四、再者，不論存續公司（台新金控）或消滅公司（新光金控），均應與本工會協商，新光金控尤其如此。董事長魏寶生不斷強調員工為公司最重要資產，惟自合併換約日迄今，皆未與本工會、員工商談此議題，著實令所有子公司員工甚感失望，本工會主張，新光金控不應以不接觸本工會之方式，迴避保障子公司員工之權益，亦不可強行化約為經營層認為之「員工均樂觀其成」。

五、本工會強調，金管會及勞動部應立即要求兩家金控公司，絕不可任由尚無工會的新光金控子公司以勞資會議決議形式，任意決定「員工安置計畫」內容後，再藉此強逼本工會必須接受，甚至以此為由拒絕與本工會進行實質協商。

六、本工會成立至今不到一個月，已收取 2,600 封入會申請書，逾新光銀行員工總人數之七成，足證絕大多數員工對於合併議題心存疑慮，難以信任存續、消滅公司將提出最適「員工安置計畫」。雙方經營層認定本案為「餐桌上的牛排」，但員工安置並非一頓飯的時間，本會在此呼籲，請台新金控及新光金控儘早提出「員工安置計畫」，並及早與本會協商，真正重視員工心聲，維護員工權益。