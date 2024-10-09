ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

新新併今股臨會闖關　工會拋6訴求「DNA相同也要親兄弟明算帳」

▲▼新光金集團外觀;新光銀行。（圖／記者陳瑩欣攝）

▲新光金集團與新光銀行外觀。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

新光金（2888）與台新金（2887）今（9）日各自召開股東臨時會通過「新新併」案，推動國內最大規模金控整併，不過由新光金子公司新光銀行迅速組織成立的「新光銀行工會」早一步拋出6大訴求，工會理事長李孟庭向《ETtoday新聞雲》說：「DNA相同，還是要親兄弟明算帳」，呼籲資方重視員工權益，坐下來談。

台新金董事長吳東亮過去在整併說明時表示，自己的父親吳火獅創辦新光人壽，與新光金「有相同的DNA」，保證會善待員工。不過李孟庭認為，資方口中的「保障」仍顯模糊，有待釐清。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「新光金針對合併做的大外宣很多，沒有內部安撫，員工擔心勞權受損，所以最近很多人積極加入工會。」李孟庭表示，新光銀行現有3700名員工，但工會成立20多天以來，已有2600人完成入會手續，主因就是資方未能與勞方溝通。

李孟庭表示，自從兩家公司8月22日董事會通過合併以來，台新金尚未入主新光金無法溝通、而新光金董事長魏寶生與總經理陳恩光等人也沒有主動與員工溝通，至今收到的具體消息只有魏寶生一封媒體都刊載過的「內部信」卻沒有實質討論與說明，並不合理。

「我們到目前為止，都希望爭取勞資合理、合諧的溝通空間。」李孟庭指出，資方至今未能就整併計劃向勞方做完整協商，員工對併購自然無法完全信任。

新光銀行工會同時也提出6大訴求，呼籲新光金、台新金在遞交「新新併」申請書之前能傾聽勞工聲音：

一、據金融監督管理委員會（下稱金管會）「金管銀法字第 1110273783 號書函」所示略以，金融機構申請合併時，應依法提具妥善「員工安置計畫」，並檢附與工會協商之會議紀錄。惟至 113 年 10 月 8 日止，台新金融控股股份有限公司（下稱台新金控）與新光金控從未與本工會協商「員工安置計畫」事宜，何以對外宣稱最快將於本年 10 月 11 日送件金管會，本工會質疑其合法性及誠意俱無。

二、審酌本案規模遠超過近期其他金融機構合併案，且旗下子公司不論營運規模、員工僱傭性質、薪酬制度、福利措施與合併後實質存續之各子公司皆迥異，單一「員工安置計畫」不適用於全體金控員工。故本工會主張存續公司應依各子公司具體情況，分別訂定「員工安置計畫」，以保障新光金控旗下員工之工作權。

三、經查，台新金控多次對外宣稱「三年內全體留任 1.5 萬名新光金控員工」，卻僅止於形式且流於空泛。本工會已做好協商「員工安置計畫」之準備，然迄今卻未見台新金控提出任何實質內容；況且台新金控提出「三年工作權保障」之說，亦僅是近期所有金融機構合併案之最低標準，難以說服本工會相信台新金控將妥適安置所有員工，也未見其欲成為第四大金控之氣度。

四、再者，不論存續公司（台新金控）或消滅公司（新光金控），均應與本工會協商，新光金控尤其如此。董事長魏寶生不斷強調員工為公司最重要資產，惟自合併換約日迄今，皆未與本工會、員工商談此議題，著實令所有子公司員工甚感失望，本工會主張，新光金控不應以不接觸本工會之方式，迴避保障子公司員工之權益，亦不可強行化約為經營層認為之「員工均樂觀其成」。

五、本工會強調，金管會及勞動部應立即要求兩家金控公司，絕不可任由尚無工會的新光金控子公司以勞資會議決議形式，任意決定「員工安置計畫」內容後，再藉此強逼本工會必須接受，甚至以此為由拒絕與本工會進行實質協商。

六、本工會成立至今不到一個月，已收取 2,600 封入會申請書，逾新光銀行員工總人數之七成，足證絕大多數員工對於合併議題心存疑慮，難以信任存續、消滅公司將提出最適「員工安置計畫」。雙方經營層認定本案為「餐桌上的牛排」，但員工安置並非一頓飯的時間，本會在此呼籲，請台新金控及新光金控儘早提出「員工安置計畫」，並及早與本會協商，真正重視員工心聲，維護員工權益。

關鍵字： 新光金新新併台新金

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

快訊／PCB廠停止台灣廠生產　競國宣布：明提大規模解僱

快訊／PCB廠停止台灣廠生產　競國宣布：明提大規模解僱

PCB廠競國（6108）8日於證交所召開重訊記者會，由財務長蔡政宏說明董事會重大決議事宜。蔡政宏表示，競國今早召開董事會，決議通過調整台灣廠營運規劃及員工資遣相關事宜，停止公司台灣廠生產計畫，將訂單轉往子公司競陸電子中國大陸廠繼續生產、服務客戶需求。

2024-10-08 16:07
新光金股臨會前哨戰！　電子投票贊成「新新併」逾7成

新光金股臨會前哨戰！　電子投票贊成「新新併」逾7成

新光金（2888）明（9）股東臨時會擬通過與台新金（2887）合意「新新併」，今（8）日電子投票結果出爐，總出席股數超過38億股，佔全體股東出席率22%。其中贊成合併的權數高達70.6%，反對的佔8.19％，同時有21.21%表態棄權。

2024-10-08 15:53
中信SOGO聯名卡開刷！　11月周年慶「獨享14％優惠」

中信SOGO聯名卡開刷！　11月周年慶「獨享14％優惠」

遠東SOGO百貨與中國信託商業銀行聯手，今（8）日宣布推出「中國信託遠東SOGO聯名卡」，卡友專屬每日最高免費停車4小時優惠，海外消費可享最高2％回饋無上限，另隨著SOGO周年慶將在11月開跑，SOGO也將端出聯名卡刷卡獨享14％優惠，挹注週年慶業績。

2024-10-08 15:00
新版SOGO聯名卡來了！　中信董座霸氣喊：首年破50萬張

新版SOGO聯名卡來了！　中信董座霸氣喊：首年破50萬張

遠東SOGO百貨與中國信託商業銀行聯手，今（8）日宣布推出「中國信託遠東SOGO聯名卡」，卡友專屬每日最高免費停車4小時優惠，海外消費可享最高2％回饋無上限，中信銀行董事長陳佳文喊出「第一年發卡數可破50萬張」，合作期間則看好可以突破100萬張發卡量。

2024-10-08 14:26
台積電美國廠再添大客戶　外媒爆：AMD明年生產5奈米晶片

台積電美國廠再添大客戶　外媒爆：AMD明年生產5奈米晶片

據彭博科技專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）報導，消息人士指出，AMD 正準備從台積電亞利桑那州廠採購高效能運算晶片，成為美國新工廠的另一個客戶。據高燦鳴說法，生產已進入規劃階段，AMD HPC 晶片的流片和製造預計將於明年在台積電的 5 奈米製程上開始。

2024-10-08 14:16
永豐投信出手控管！00887今限制初級市場申購　股價狂跌近4成

永豐投信出手控管！00887今限制初級市場申購　股價狂跌近4成

受中國刺激經濟題材加持，永豐中國科技50（00887）昨（7）日飆漲逾116%刷新海外ETF單日飆漲紀錄，引發市場熱議，發行公司永豐投信今（8）日起鐵腕祭出實施初級市場申購控管，00887今開盤重挫15.2元至23.63元，跌幅逾39.14%，逼近4成，相當於昨日高價搶入的投資人今日早盤最重賠逾1.52萬元。

2024-10-08 09:42
台積電CoWoS備受關注　陸行之點名2台廠：看不出有大單

台積電CoWoS備受關注　陸行之點名2台廠：看不出有大單

晶圓代工龍頭台積電法說即將在17日舉行，外界也關注CoWoS產能擴產進度，對此知名半導體分析師陸行之今日發文表示，雖說台積電明年底 CoWoS產能倍增有餘將達75-80k/m，但目前除了國產設備商萬潤（6187）的營收數字非常突出之外，均豪（5443）第3季度季增12%，志聖（2467）季減22%，老實說，如果說這2家公司有接到CoWoS設備大單，到目前為止還真看不出來。

2024-10-08 11:03
陸股漲港股跌！5檔連動ETF成交量霸榜　00637L爆近50萬張大量

陸股漲港股跌！5檔連動ETF成交量霸榜　00637L爆近50萬張大量

中國股市今（8）日十一長假後首日開盤，A股3大指數表現活躍，開盤一度漲逾10%，香港恒生指數跌幅則達14%；台灣5檔連動陸港股相關ETF今日同樣吸引籌碼湧入，其中元大滬深300正2（00637L）11點半就爆出50萬張大量，但5檔皆出現11.68%至22.1%不等的跌幅，投資人要特別注意。

2024-10-08 11:37
新新併今股臨會闖關　工會拋6訴求「DNA相同也要親兄弟明算帳」

新新併今股臨會闖關　工會拋6訴求「DNA相同也要親兄弟明算帳」

新光金（2888）與台新金（2887）今（9）日各自召開股東臨時會通過「新新併」案，推動國內最大規模金控整併，不過由新光金子公司新光銀行迅速組織成立的「新光銀行工會」早一步拋出6大訴求，工會理事長李孟庭向《ETtoday新聞雲》說：「DNA相同，還是要親兄弟明算帳」，呼籲資方重視員工權益，坐下來談。

2024-10-09 00:01
保瑞9月營收20.24億元連6月創高　第三季營收逾56億元同創新高

保瑞9月營收20.24億元連6月創高　第三季營收逾56億元同創新高

保瑞藥業（6472）今（8）日公告9月自結合併營收達20.24億元，不僅較去年同期翻倍成長，亦較上個月增加約8%，連6個月創下歷史新高，合併效益持續發酵。累計第三季自結合併營收新台幣 56.15億元，除較上季雙位數成長，同時也是保瑞自成立以來單季營收歷史新高。

2024-10-08 23:26

讀者迴響

熱門新聞

10月有「18筆款項」陸續入帳　發放時間一次看

路易莎爆「投資虧損」　重訊公布損失總額

早上買10張00887「秒賺17萬元」　一票卻喊快跑

00887大跌48.49%　他當沖「大賺243萬」全看跪

快訊／PCB廠停止台灣廠生產　競國：明提大規模解僱

PCB廠有大事宣布　競國明起暫停交易

永豐投信出手控管！00887今限制初級市場申購　股價狂跌近4成

17檔ETF接力除息一表看！　月月配00946、00940當先鋒

用星刷起來！星展推指定行動支付「超級加碼」活動享最高15%回饋

90歲阿土伯靠「4不3要8分飽」原則　攢10億身價

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

汪建民過世！享年56歲　辛苦抗癌7個月..曾崩潰：拜託帶走我

空軍士兵清泉崗基地打靶　遭子彈貫穿臉部送醫不治

謝祖武悼念「鐵頭」汪建民：最好的搭檔　長嘆一口氣「無法想像會這麼快..」

徐乃麟聞汪建民癌逝哽咽落淚　曾「資助汪媽半年醫療費」：微不足道..

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366