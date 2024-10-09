漢來美食前3季營收寫新高　Q4尾牙熱銷估挹注業績1.5億元

▲台北漢來島語自助餐。（圖／台北漢來大飯店提供）

記者廖婕妤／台北報導

漢來美食（1268）今（9）日公告9月營收，單月營收為5.2億元，月增10.4%、年增26.72%；Q3營收為14.31億，季增8.74%、年增19.24%，寫歷史次高；累計前9月合併營收為44.26億元，年增22.63%，創下上櫃以來最高點。展望Q4迎接尾牙春節旺季，北高尾牙訂席已突破8800桌，預估可帶來1.5億業績。

漢來美食表示，Q3受惠於暑假旺季及節慶聚餐活動熱絡，以及9月的中秋檔期月餅禮盒更勝以往熱銷、富哥見面會等重磅活動挹注；旗下各中、西品牌餐廳皆表現優秀，平均9成以上單店業績都達標，尤其島語自助餐9月營收更超出預期，在各品牌的強力助推下，成為把總營收向上抬升重要因素。

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漢來美食指出，時序進入餐飲業最重要的尾牙與春節圍爐旺季，高雄漢來大飯店與巨蛋會館宴會廳今年接訂情況特別暢旺，兩館宴會廳大廳均已滿訂，加上台北漢來大飯店宴會廳，北高兩地3館從9月起就已熱烈搶訂，統計至今，台北、高雄11、12月的尾牙訂席，總計已賣出8,800桌，預估可帶來1.5億元業績，為Q4埋下利多種子。

除了被訂滿的尾牙宴席，後續的圍爐宴也是另一波備受期待的業績高潮，漢來美食年節圍爐預計11月1日開放訂席，北、高3個宴會廳，共有約330桌，依照往年慣例，幾乎也是一開放預訂就熱賣一空；同樣也是在春節檔期中營收不容小覷的年菜外帶，今年北、高兩地共計提供1200套外帶份數，預估可帶入1500萬元左右營業額。