長榮航Q3獲利可期　榮獲「桃園職安衛與健康」雙項殊榮

▲長榮航榮獲「推行職業安全衛生優良家族」與「母性健康守護聯盟模範事業單位」雙項肯定。（圖／長榮航提供）



記者廖婕妤／台北報導

航空業進入Q4貨運旺季，長榮航（2618）看好聖誕節前旺季需求強勁，運價可望持續上漲，且明年貨運也會維持高水準；此外，長榮航參加桃園市政府舉辦的113年桃園市推行職安衛與健康促進績優單位及人員頒獎典禮，榮獲「推行職業安全衛生優良家族」與「母性健康守護聯盟模範事業單位」雙項肯定。

長榮航今年暑假載客率表現暢旺，加上貨運加持，前3季獲利可期；緊接著Q4為傳統航空貨運旺季，預期貨運營收仍可繼續維持成長趨勢，主要貨源還是伺服器、汽機車零組件、電商、水果等，9月初貨運價格約每公斤10美元，12月以前聖誕節旺季需求強勁，運價還是有可能上漲，有望朝每公斤20美元邁進，預估明年貨運價格仍會維持在高水準。

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另長榮航空今日也榮獲「推行職業安全衛生優良家族」與「母性健康守護聯盟模範事業單位」雙項肯定，「長榮航空安衛家族」於2023年3月成立，由長榮航空擔任核心企業，偕同立榮航空、長友營造、長家國際食品與承攬商共計19家企業組成，成為國內航空業界首創的安衛家族。

長榮航空不僅推動職安衛文化，以「職安守護始於心 我的安全家人放心」作為指引，建構全面性的風險管控機制，積極落實各項職場安全及健康保健措施，確保員工福祉，從而促進整體工作環境的永續發展。

長榮航空不斷優化「母性健康保護措施」，提供孕婦與產後同仁各項貼心關懷，例如贈送實用性高的「好孕媽咪禮」及「親親寶貝禮」、編製「孕產百寶箱」提供同仁快速查閱相關福利、打造友善哺乳環境、提供托兒機構特約等，自2021年以來，懷孕同仁人數逐年增長，顯示對於支持母性健康保護的成效。

長榮航空自成立以來，始終重視每位員工的福祉，以最高的職業安全衛生標準，作為企業核心價值，致力於為員工創造安全、健康的工作環境，同時持續關注員工的職業健康與生活平衡，協助員工在穩定的職場環境中實現成長，將持續「以行動為導向、以績效為目標、以永續為主軸」，與全體成員共同建構並維護安全、安心、安穩的工作環境。