統一集團複合商場再+1！落腳台南　羅智先：不排除到外縣市發展

▲統一集團新世代複合商場ZEELAND-MARK開幕。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台南報導

統一（1216）企業集團積極整合並創新生活服務產業，繼台南永康區新世代複合商場「Par K* Avenue」開出後，今（9）日位在台南中西區的「ZEELAND-MARK」新世代複合商場也嶄新登場，統一集團董事長羅智先指出，未來不排除在其他縣市設置複合店，但最主要還是看緣分、看有沒有合適的土地。

羅智先表示，開複合店需要緣分，要相當的土地，湖美門市是很幸運碰到理解想法的房東，將來再展複合式商場需要看緣分，看有沒有合適的土地，不排除發展到其他縣市，但要看有沒有土地，至少都要1000坪，重劃區會比較有機會，「北部土地太難找了，能在中部找到適合的地就很幸運了。」

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羅智先指出，很難講到其他地方設點有沒有機會，有緣分碰到適合土地就會來規劃，今年在台南開出2間複合店，也適逢台南建成400年，統一集團是台南起家，不會有南重北輕的問題，哪裡人多哪裡自然會有業績，不會因為這加店特別漂亮就有人天天來。

羅智先說，湖美門市營收一定高過其他一般的門市，但永遠是收入之外還有成本，一加一減下來，數字不見得會比一般的門市精彩，但我們自己還是看得舒服，把複合店的門市弄得很好看。

此外，羅智先也提到，大的店型展現的空間相對比較大，對消費者來講，也希望能在定點達到多重目的，因此對我們跟對消費者來說都有功能性；當然還是會持續不斷調整，對消費者來說能夠越大越好，很多購物商場越來越興盛，符合社會需求，會根據經驗考慮附近的商圈，看要把哪些單位整合在一起。

統一集團全新「ZEELAND-MARK」新世代複合商場選名自安平古名「Zeelandia」，象徵海陸交會，相遇美好，集結了7-ELEVEN、康是美、BEING spa、星巴克、21世紀、精品巧克力店CupiCho，打造一體建物架構超過千坪的新世代複合商場。