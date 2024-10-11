美東岸本周大致清理完積壓貨櫃　但工會保留後續談判罷工權

▲美東碼頭罷工1天被估要5天才能處理完積壓貨物，結果僅花3天時間。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／綜合報導

準確預測美國東岸罷工不會久拖的捷迅(2643)長駐美國達拉斯總經理孫鋼銀指出，美國東岸碼頭的積壓貨櫃清理，估計本周就可完成。對此貨櫃船公司負責美東業務的高階主管表示，本周大致可以清理完畢，但有一些零星的貨櫃因為內陸運輸配合不上，會耽誤一點時間。不罷工雖已結束，工會也接受調薪幅度，但尚未簽屬新合約，保留後續議題談判的罷工權。

孫鋼銀早在8月7日回國參加公司董事會時，接受媒體詢問就表示，他認為美東工會雖然話講得很硬，但因為政黨關係，美東長期以來都沒在罷工，真有行動，只要調查單位一出面，工會就會給面子。之後勞資情勢緊張，孫鋼銀透過微信進一步表示，工會一般都會運用怠工方式讓碼頭造成運作的影響，所以9月後航運會有操作面的延誤，但是相信最後一定會解決的。

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在美國住了40年，1996年在紐約一家攬貨公司工作，1997年加入捷迅的孫鋼銀，擁有28年海空運承攬業資歷，他昨日表示，美東碼頭工人工作效率比美西高，積壓的貨櫃預計本周內就會完成清理，陸運雖然比較緊張，也都能配合。原本知名海運數據機構估計，罷工1天要花5天清理積壓貨櫃，也就是罷工3天要花15天，現在看是罷工1天花3天清理。

不過根據國際媒體報導，美東仍有罷工疑慮，在明年1月15日前，還需要協商自動化等議題，因此工會尚未簽屬新合同，未來正式簽約時加薪將追溯到10月1日。

ILA主席哈羅德‧達格特(Harold J. Daggett) 在給會員的信中解釋「如果我們現在接受加薪，我們就必須簽署不罷工條款。這將使雇主有能力阻止我們解決影響每個成員的工作保障和未來的其他關鍵問題。通過將合同延長至1月 15日，我們保持了談判和爭取經濟以外的其他重要事務的能力。」

多項懸而未決的問題仍有待談判，包括自動化和半自動化、醫療保健福利等。