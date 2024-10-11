基隆港務分公司強化港埠防救災體系　簽署跨界合作備忘錄

▲基隆港務公司攜手10家消防、救護、醫療單位簽署醫療合作備忘錄，圖中為基隆港務分公司總經理高傳凱。（圖／基隆港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司基隆港務分公司所轄港區「災防及救護整合合作備忘錄」簽署典禮，今（11）日由基隆港務分公司高傳凱總經理及新北市政府消防局陳崇岳局長、基隆市衛生局張賢政局長、基隆市消防局游家懿局長致詞，揭開典禮序幕，簽署儀式共有10家合作單位共同參與，強化港埠防救災體系。

包含內政部消防署港務消防大隊、基隆市消防局、新北市政府消防局、台北醫學大學附設醫院、基隆長庚紀念醫院、基隆市立醫院、衛生福利部基隆醫院、衛生福利部台北醫院、台北榮民總醫院蘇澳分院、立偉電子股份公司，並邀請交通部航港局北部航務中心、台灣港務港勤公司以及港區CIQS相關單位代表一同參與典禮，以奠定港區災害搶救及緊急醫療資源合作基石，建置救護醫療網絡，提升整體醫療能量及救護效率。

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高傳凱在致詞時提到，港區作業首重安全與應變，鑒於過去的裝卸事故、工程施作工安事件、5年前的南澳大橋斷橋事件、3年前COVID-19疫情的警戒，這些型態不同的事件，都考驗港區多元的災防以及應變處理能力。因此，國際商港要維持關鍵基礎設施的韌性，不能只靠傳統港務警消的協助，而是要擴大到周邊的醫療以及救護資源，形成多元、多層級的聯防網絡，才能提升整體的醫療能量及救護效率，確保國際商港災防應變的品質。

基隆港務分公司不僅整合市、港的消防、維安以及緊急應變單位，更結合了中央、地方以及私人的醫療救護資源，透過「港區災防及救護整合合作備忘錄的簽署，彼此資源合作，全面建置整合港區災防救護與醫衛資源的跨域聯防網絡。是國內港口的創舉，未來應再持續推廣以強化港埠防救災體系。