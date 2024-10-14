高股息竄出頭！9月ETF定期定額　00915戶數增逾2成衝最多

▲台股示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

9月以來台股大盤進入區間震盪，但高股息ETF持續成為投資人心頭好。證交所統計9月定額定額戶數發現，前20大中有7檔高股息產品上榜，其中凱基優選高股息30（00915）單月戶數大增3169戶、月增幅超過20.11%，成為20大定期定額ETF中衝最多的標的。

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證交所指出，9月定期定額ETF排名若以絕對戶數來看，國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）兩檔高息產品持續霸榜，各擁30.29萬舉26.85萬定期定額投資人加持。

至於受益人剛衝破百萬戶的群益台灣精選高息（00919）在9月也持續繳出定期定額投資人增2621戶的好成績，以交易戶數12.5萬戶名列高息第3、整體ETF第5。

00915在9月總受益人、定期定額投資戶數成長幅度雙雙超過2成，9月基金規模增胖52.62%，績效在台股震盪期間成為投資人的心頭好，吸引投資人成為股東，成為9月以來14大高股息ETF中「最會衝」的一檔標的。

市場法人表示，高股息ETF投資人相較於一般個股投資人，較常表現出越跌越買的投資心態，因此即便9月以來高股息ETF族群股價遭遇逆風，受益人數呈現成長的高股息ETF依然居多數。

市場法人分析，00915能夠連著2023年、2024年至今都是績效王，成分股轉換應該扮演很關鍵的角色。最被市場津津樂道的例子，應該就屬在2023年初就換進廣達，然後在2024年初出掉廣達、換進鴻海，並在2024年中出掉鴻海，由於幾次換股，有吃到成分股主升段的漲幅，並且避開後續的主跌段或震盪；所以即便市場上沖下洗、多空來回震盪，00915也還是能維持好績效。