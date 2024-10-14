台股ETF股民直逼千萬　3檔高息擁百萬受益人霸榜

▲台股示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／綜合報導

台灣投資人對於存股的需求熱度不減，台股ETF受益人數上周再新高挑戰千萬大關，根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，63檔台股ETF受益人最新一周增加6萬638人，來到990.4萬人，換言之，平均每2.3人就有1個人是ETF投資人，其中元大高股息（0056）、群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股東（00878）等3檔ETF因受益人數突破百萬人，霸佔前3大人氣王。

據了解，00919挾帶著6季年化配息率逾10%的光環，今年以來持續受許多投資人青睞，今年以來增加了56.6萬受益人數，是不含新成立ETF中今年來受益人增加最多的ETF，總受益人數也來到100.08萬人，正式突破百萬大關。

[廣告]請繼續往下閱讀...

00919基金經理人謝明志表示，面對金融市場變化萬千的情況，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股，高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具；中長線而言，台股基本面有支撐，指數熱度有望延續，投資策略仍為逢低分批佈局，而定期定額策略不僅有助於風險分散、平均成本，透過時間複利的效果來逐步累積資產，是對普羅大眾而言最為簡單方便的存股投資方式。

ETF理財達人表示，進一步分析00919受歡迎的關鍵，在於成分股精準卡位，每年5月底所有台股掛牌企業需公佈當年度股利政策，而00919於5月底審查過後，6月初隨即將符合條件已公告的高息股納入ETF中，調整時間剛剛好，加上00919持續穩定的階梯式向上配息政策深受存股族的喜愛，其追蹤臺灣精選高息指數，不只是關注大市值及流動性佳的龍頭標的，更將高息優勢再優化，讓存股族能完整參與台灣企業當年度已宣告高息，同時精選具備獲利能力的30檔個股，特別適合存股族。