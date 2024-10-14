中櫃20號碼頭原就安排11月進行4個月整修　船席改排到公共碼頭

▲被撞倒的橋式貨櫃起重機，中櫃將儘快拆除。（圖／基隆港務分公司）

記者張佩芬／台北報導

中國貨櫃(2613)今（14）日傍晚說明，公司基隆站20號碼頭今日下午2時15分，發生的載運新橋式機到港的「鈺洲啟航輪」撞倒20號碼頭最邊緣的一台橋式機，導致其倒塌，倒塌的機具將於公證後立刻安排拆除，不影響緊鄰的19號碼頭作業；20號碼頭基隆港務分公司原就安排11月開始要進行4個月的碼頭鋪面整修，原有船席已安排調整於相鄰的公用碼頭作業。

公司說明，除一台橋式機損壞，還有5個空重櫃及部分碼頭鋪面毀損，無人員傷亡。詳細原因刻正由公證公司鑑定並提出報告交由航政單位調查。公司起重機及相關貨物設施均有投保，後續由保險公司進行理賠處理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

經現場勘查19號碼頭靠泊不受影響。新購橋式起重機BC-207，由中國籍橋式機運載船「鈺洲啟航輪」，撞倒的舊橋式機為中櫃所有，事發當時處於停機等待新機靠泊上岸，因此未有人員傷亡，本案所有影響的機具與貨物均有足額保險，目前由保險及公證公司進行事故調查。

基隆港務分公司則指出，中櫃租用該港西19-21號碼頭，原本與港公司就簽有相互支援協議，20號碼頭為期四個月的碼頭鋪面整修，採取分段執行，還是可以供船舶彎靠裝卸，目前正值市場淡季，估計營運調度沒有問題，年底小旺季會另行協調安排船席。