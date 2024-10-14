台股震盪！旺季行情「在美國大選後啟動」　理財專家曝選股建議

▲台股走勢震盪，終場收在22,975.29點，成交量3,149.49億元。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

台股14日走勢震盪，終場收在22,975.29點，上漲73.65點，漲幅0.32%，成交量3,149.49億元。對於後市布局，投資專家指出，科技產業仍是台股投資焦點，選股上可聚焦在半導體供應鏈、設備、化學品、AI相關、生技醫療、必需性消費品等。

PGIM保德信店頭市場基金經理人廖炳焜指出，從技術面來看，台股W底型態逐漸成型，經過2次測底，搭配第四季旺季行情有望在美國總統大選後啟動，後續脫離底部揚升機率高，且看好目前指數位於短中長各天期均線之上，技術指標也呈現偏多趨勢，未來成交量若能持續增溫，指數有望震盪趨堅。

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由於目前進入美國密集財報期，且時間日趨接近美國總統大選，加上本周市場在等待「雙王法說會」，廖炳焜表示，晶圓龍頭大廠法說重點將聚焦營收獲利展望、資本支出、預期電價調漲、碳費影響等重點，目前多家外資券商看好AI半導體需求增長，紛紛給予「買進」評等，並調升目標價。

廖炳焜也指出，由於同時受到國內外變數影響，預料短線指數將維持高檔震盪整理格局，並以類股輪動、個股表現為主，待變數塵埃落定後，有望展開第四季旺季行情走勢。

在布局上，廖炳焜建議，隨著輝達出貨疑慮漸解除，有利明年電子產業持續成長，科技產業仍為台股投資焦點，選股上著重半導體供應鏈、設備、化學品、AI相關、生技醫療、必需性消費品等，另外需持續留意美國聯準會（Fed）降息動向。