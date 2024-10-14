AI伺服器動能暢旺！緯穎收盤價差260元　被列入10檔注意股名單

▲緯穎近期漲勢猛烈。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

證交所14日公布10檔注意股，其中，緯穎（6669）因6個營業日起迄2個營業日收盤價價差達260元、且當日收盤價為最近6個營業日收盤價最高者，因此被列入注意有價證券資訊名單。

輝達（NVIDIA）AI伺服器GB200即將在第四季量產上市，緯穎下半年起已逐步出貨採用輝達AI GPU架構的AI伺服器產品，並在GB200系列產品中取得約20%訂單份額，整體伺服器出貨量被視為第四季重要業績動能。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，隨著AI伺服器需求暢旺，法人也看好緯穎AI伺服器的營收占比將在今年下半年突破50%，比起去年僅20%的占比，可見AI伺服器需求已經成為緯穎主要業績表現之一。

緯穎近期漲勢猛烈，觀察10月14日股價，以1,910元開出，最高衝上2,005元，終場上漲95元、漲幅5.01%，收在1,990元。如果以10月7日收盤價1,705元開始算起，至今已經漲285元。

就業績表現來看，緯穎今年營收也亮眼。緯穎9月營收345.05億元，月增7.18%，年增119.68%，為近18個月新高；第三季營收978.18億元，季增26.23%，年增85.12%，寫歷史同期新高；累計今年前9個月營收2,449.27億元，年增33.58%，寫歷史同期新猷。

其他被列入注意的有價證券資訊還包括：亞德客-KY（1590）、揚博（2493）、皇昌（2543）、正達（3149）、創意（3443）、光鋐（4956）、光聖（6442）、錼創科技-KY創（6854）、巨大（9921）等。