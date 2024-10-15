物聯網資安防護對物流供應鏈影響及因應研討會　免費報名參加

▲物聯網資安防護對物流供應鏈影響及因應研討海報。（圖／電腦公會提供）

記者張佩芬／台北報導

台北市電腦公會(TCA)與台灣國際物流暨供應鏈協會(TILSCA)為提升物流企業對於電腦資訊安全防護與認知，特別聯手於本月23日下午14:00-16:30在TCA台北市電腦公會B1舉辦一場「物聯網資安防護對物流供應鏈影響及因應」研討會，歡迎企業免費報名參加。

資通訊(ICT)與物聯網(IoT)的應用為我們產業發展帶來了前所未有的智慧便利，但隨之而來的資安風險也不容忽視，即便台商與外商的物流運輸產業也曾遭受駭客入侵或勒索病毒，因而造成全球資訊系統無法訂艙位、查詢貨況或線上通關等資訊災害。

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本次研討會由數位發展部數位產業署規劃，目的為推動行動應用App及物聯網之資安認驗證機制及推動物聯網資安防護。會中將邀請資安業者、產業公協會及學界等多位主講人，從不同角度進行精彩分享，歡迎對物聯網資安有興趣之企業報名參加。

活動全程免費，名額有限，請提早報名！線上報名：https://reurl.cc/Dlj4gO，或連繫TCA洪小姐pt3051@mail.tca.org.tw，電話：(02)

2577-4249#305。