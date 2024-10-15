97萬股民睏飽領錢！00919配息今入帳　平均每位入帳8275.9元

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

97萬股民睡醒記得刷本子！群益台灣精選高息（00919）今（15）日第6次配息入帳，許多受益人醒來戶頭多了配息收入，可謂一早被錢香醒。

據了解，00919以除息前97萬零222位受益人數來計算，平均每位受益人可拿到8275.9元，等於平均每個月有2758元配息收入，由於00919上次配息每位受益人平均每月是2452元息收，本次增加306元，成長幅度是12.47%，也讓00919的受益人有種意外加薪的驚喜。

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進一步觀察00919本次配息發放每人領取的金額成長幅度，主要是因配息金額從前次0.7元上升至0.72元，呈現階梯式成長且創新高。其次是既有的投資人持續加碼累積張數所貢獻的。

而目前00919的最新受益人數是不含新成立ETF中今年來受益人增加最多的ETF，總受益人數也來到1000818人突破百萬大關，成為第三檔百萬國民ETF，整體而言，00919的受益人數大幅成長，表示越來越多人認同00919可以滿足打造被動現金流的需求。

財富管理業者表示，00919所追蹤的指數，選股策略中有兩個重點：「精準高息」以及「精準領息」。「精準高息」是指選進來的成分股是依據上市櫃公司董事會當年度宣告的現金股利進行篩選，避免使用「預測未來」或是「參考過去」所造成的誤判。

至於「精準領息」則是納進來的成分股都是尚未配息的高息股，確保投資的每一塊錢都能領到高息。配息頻率也採取每季配息(3、6、9、12月)，滿足投資人打造穩定現金流的需求，00919有收益平準金機制，從最新淨值組成觀察目前可分配投資收益為1.43元，收益平準金加上資本平準金佔淨值的比例逾5成，未來高息續航力值得期待，投資人可把握相關投資契機。