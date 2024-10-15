工程師屌打醫生？他曝眼科診所「專做1服務」　月賺500萬↑

▲醫生自行開業很賺。（示意圖／記者許宥孺攝）



記者施怡妏／綜合報導

最近有網友聽到一群高中生在閒聊，台灣最有前景的工作是科技業，所以打算選二類，聽到同學想選三類拼醫、牙、中醫師，高中生就搖頭，「醫生就是薪水只領工程師一半的菁英」。對此，有網友反駁，家附近的眼科診所，只接白內障手術，估計月收入500萬以上，直呼「頂尖的醫生工程師根本追不上」。

有網友在PTT發文，「醫生頂得很頂，工程師追不上的啦」，家裡附近有間眼科，每周有3天專門接白內障手術，每台手術只需15分鐘，估計每月收入高達500萬元，「白內障自費，一眼好的要18萬，就算只賺10萬好了，一個月淨賺500萬可能都還低估。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO表示，工程師的年收入雖然也可能達到500萬，「但這可是一年阿，不是一個月」，勸高中生還是選擇醫生比較好，「不然下次金融海嘯來就哭了。」

貼文掀起討論，網友認為醫生可以穩穩做到退休，「醫生就熬過前期住院醫師那段就海闊天空了」、「這種醫生也要累積很久的經驗跟人脈才能達到」、「穩定性是醫生屌打工程師阿，工程師peak高，但環境說變就變，醫生通常是穩定賺到退休」、「醫生自行開業>頂端RD（研發工程師），但如果是在醫院做打工仔的，就沒有那麼多收入」。

還有網友指出，「我太太常在跑的自費中醫，每個進去大概都付3、4千跑不掉，我估計利潤大概3成（診察費+針灸就1000了），一周5天，每天只看1診，估計月入至少220萬」、「我認識的幾乎所有醫生，幾乎都全力推小孩進醫界，反觀工程師爸爸，真的賺那麼多的工程師多半覺得這條路太辛苦了，不捨得小孩走」、「一堆醫生有錢有閒去加扶輪社跟老闆們打高爾夫，工程師有幾個能夠的？」