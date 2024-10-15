惠普驚傳10月兩波裁員！高層也變動　供應鏈看「台灣+1」新策略

▲惠普（HP）傳出將進行兩次組織調整。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊絡懸／台北報導

PC供應鏈傳出，全球第二大筆電品牌惠普（HP）10月將分兩次組織調整，其中，研發單位將裁員20至30人，就連台灣籍副總裁在內的高階主管也出現變動，原因是受到地緣政治因素影響之下，美系品牌不得不推動「台灣+1」策略，將研發及生產基地移轉至其他地方。

惠普2024會計年度第三季（截至2024年7月31日）營收135.2億美元，年增2.4%，終結連8季衰減並重返成長，優於華爾街預測的133.7億美元，但單季淨利僅6.4億美元，年減16.4%，調整後每股淨利0.83美元仍未達華爾街預期的0.86美元。

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在財測方面，惠普以市場競爭激烈為由，下修2024會計年度展望，預估全年調整後每股淨利為3.35美元至3.45美元，低於先前預測的3.30美元至3.6美元，中間值也遜於華爾街預期的3.45美元，可見景氣逆風存在。

今年全球出貨量最新排名第二的惠普，自2022年開始就決定要「轉型」，並進行全球組織調整計畫，預計到2025會計年度之前將裁員10%，也就是約有4,000人至6,000人受到影響。

過去幾年PC產業逆風，也不只惠普在人力調節，包括聯想（Lenovo）、戴爾（Dell）也有類似的計畫，但供應鏈關注的是，這些看似降低成本的裁員，是否都與「台灣+1」策略有關。