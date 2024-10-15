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宏碁培育「永續AI人才」　連續5年入選富比世全球最佳雇主榜

▲宏碁今年培育AI人才。（圖／宏碁提供）

記者楊絡懸／台北報導

PC品牌宏碁（2353）15日宣布，宏碁2024年暑期實習生計畫圓滿結業，同時也連續5年入選《富比世》全球最佳雇主榜單，積極幫助青年學子發揮所長，並培養新一代生力軍，彰顯對員工及人才的重視，展現以人為本的企業文化。

宏碁表示，今年暑期實習生計畫自3月開跑，招收海內外逾2,000件履歷，其中脫穎而出的15位實習生已於日前順利結業。宏碁此次特別於團體面試中安排學生運用AI工具輔助討論，直觀地感受AI所帶來的創新與效率。也有多位實習生將AI融入實習專案中。

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宏碁全球人資長林弘道表示，今年參與暑期實習生計畫的部門橫跨研發、永續、行銷、財務、專案管理及投資部門，且招募履歷徵件數量創下歷年新高，顯示宏碁在年輕世代中具有極高的吸引力，宏碁將持續履行培育未來人才的承諾，讓青年人才成為推動全球科技進步與永續發展的重要力量。

▲宏碁暑期實習生計畫自3月開跑，招收海內外逾2,000件履歷，其中脫穎而出的15位實習生已於日前順利結業。（圖／宏碁提供）

為期兩個月的實習過程中，宏碁規劃一系列的課程與工作坊，不僅邀請宏碁董事長暨執行長陳俊聖親自向實習生介紹公司定位及未來展望，讓學生們了解宏碁在全球科技市場的發展藍圖；宏碁全球人資長林弘道更以自身的跨域職涯經驗出發，鼓勵學生多元發展，並於職涯規劃上答疑解惑。

此外，宏碁也舉辦設計思考工作坊，讓實習生得以運用創新思維解決實際問題，提升職場競爭力，並以趣味的互動遊戲，深入體驗企業兼具團隊協作及競爭意識的重要性。

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